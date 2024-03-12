Господдержка для теплиц, выращивающих овощи в закрытом грунте в Крыму, составит порядка 24,5 млн рублей

Первый замминистра сельского хозяйства республики рассказала о том, что одним из таких предприятий является ООО «Дон Агро», которое специализируется на выращивании ранних овощных культур – сорт огурца Бьёрн. Сбор начался с середины февраля и осуществляется почти ежедневно, это позволяет обеспечить жителей крымской столицы, Симферопольского и других районов высококачественной и экологически чистой продукцией. По состоянию на 5 марта 2024 предприятием собрано более 22,8 тонн огурцов в закрытом грунте. Всего в республике в теплицах с начала года уже собрано 833,09 тонн этого овоща.

Общая площадь, занятая под теплицы занимает 2,8 гектара. Предприятие ООО «Дон Агро» специализируются на выращивании огурцов. Сегодня мы видим процесс сбора урожая текущего года. У предприятия «Дон Агро» есть перспективы – расширять площади, есть земля, на которой можно построить ещё тепличный комплекс, предприятие в поиске инвесторов. Поэтому, всё, что мы, как министерство, как правительство можем сделать для предприятия – это предложить имеющиеся финансовые инструменты в виде субсидий, льготного кредитования и лизинга, преференций в рамках Соглашений участка СЭЗ и так далее. Субсидии предоставляются в виде возмещения части затрат за потребленные энергоносители для предприятий, которые вырастили и реализовали овощи закрытого грунта. В текущем году у нас на это направление предусмотрено 24,5 млн рублей. Данное тепличное хозяйство также сможет поучаствовать в отборе, – прокомментировала врио министра.

Алиме Зарединова также отметила, что на территории Крыма общая площадь предприятий, которые выращивают овощи в теплицах составляет 61 гектар. Кроме крупных есть также мелкие фермерские хозяйства, у которых количество площадей занято под овощами закрытого грунта составляет меньше одного гектара. Эти предприятия также развиваются и расширяются.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства Республики Крым