Господдержка на ремонт крымских дорог в 2026 году увеличится более чем в три раза

Республика Крым, которая является стратегическим транспортно-логистическим узлом Юга России, получит в 2026 году 10 млрд рублей на ремонт дорог. Это более чем в три раза больше, чем в текущем году, сообщила пресс-служба Минтранса России по итогам рабочей встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина с главой региона Сергеем Аксеновым в рамках поездки Никитина в регион.

Министр транспорта встретился с главой региона Сергеем Аксеновым, стороны подробно обсудили планы и приоритеты развития транспортного комплекса на полуострове.<…> В текущем году объем господдержки на приведение региональных дорог в норматив составил 2,9 млрд рублей. На 2026 год предусмотрено 10 млрд рублей, что позволит с учетом последующей поддержки к 2030 году повысить долю региональных дорог в нормативе с 46,6 до 51%, — говорится в сообщении.

Никитин отметил, что Республика Крым — важный транспортно-логистический узел Юга России, поэтому необходимо обеспечить стабильное и системное его развитие. При этом он назвал работу властей республики в этом направлении активной.

Уточняется, что в 2026 году запланировано завершение капремонта путепровода через железную дорогу на 532-м км автодороги Р-280 «Новороссия». Трасса стала популярным дополнительным маршрутом на курорты полуострова. Завершение работ позволит повысить пропускную способность на участке, сделав его более безопасным.

Особое внимание уделяется в регионе развитию автомобильных пунктов пропуска. В Джанкое и Армянске установили портальные инспекционно-досмотровые комплексы, которые позволяют безопасно сканировать машины без остановки движения. В результате время проверки легковых автомобилей сократилось в пять раз, что особенно важно в пиковый туристический сезон. До конца года число комплексов планируется увеличить, в том числе оснастить пункт пропуска Перекоп.

На рабочей встрече также обсудили обновление парка общественного транспорта. Минтрансом утверждена дополнительная мера поддержки в виде прямой субсидии: на 2026-2028 годы региону выделено 453,1 млн рублей на поставку современного подвижного состава.

источник: ТАСС

