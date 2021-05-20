Господдержка в рамках нацпроекта по туризму будет оказываться на основе конкурсного отбора

Балаклава-курорт – вопрос решенный.

Господдержка в рамках нацпроекта по туризму будет оказываться на конкурсной основе, претендовать на нее смогут все регионы РФ. Об этом сообщил Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания Президента России Владимира Путина по реализации положений послания парламенту.

Поддержка будет оказываться на основе конкурсного отбора, там есть понятные и прозрачные критерии с максимально прозрачным механизмом, — сказал он.

Чернышенко добавил, что инструментами поддержки смогут воспользоваться все субъекты России.

От всех субъектов, буквально от всех, в процессе разработки национального проекта поступило 582 предложения. Мы все, которые правильно были оформлены заявки взяли. Они касаются и горнолыжных курортов, и яхтенных, и пляжных, эко-курортов — ограничений не было, — цитирует Вице-премьера ТАСС .

По его словам, в заявках, в частности есть такие туристические объекты, как Шерегеш, Балаклава, Алтай, Балтика. Эти курорты находятся в разной стадии готовности.

Самое важное, что есть подтвержденный интерес со стороны инвесторов. Мы с ними в переговорах плотных, — сказал Чернышенко.

Инвесторы, по его словам, планируют в течение ближайших трех — четырех лет создать там сетевые отели более чем на 1 тыс. номеров.

Инвесторы, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы им дали льготную процентную ставку. Это в нацпроекте есть, средства предусмотрены, так что мы их поддержим, — сказал Вице-премьер.

Национальный проект по туризму предполагает привлечение около 2 трлн. рублей частных инвестиций в российский туризм до 2030 года.

В то же время Правительство РФ рассмотрит вопрос о выделении 1 млрд. рублей на туристическое мастер-планирование в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу.

Что касается Крыма, например, первым фокусом для нас как раз станет, чтобы нам поручили яхтенный курорт в Балаклавской бухте и прилегающие территории. И что интересно — уже в результате разработки мастер-планирования этой территории, по нашим подсчетам, ежегодный турпоток на этом обновленном курорте вырастет в 5 раз, — сказал Чернышенко.

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» состоит из трех федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма». Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. На реализацию нацпроекта до 2030 года из бюджета РФ планируется направить 529 млрд. рублей, еще 72 млрд. рублей — из региональных средств.