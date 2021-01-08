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Госпрограмма развития Крыма и Севастополя продлена до 2025 года
Фото: Peggy_Marco, pixabay.com

Госпрограмма развития Крыма и Севастополя продлена до 2025 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:44 08.01.2021

Объем финансирования увеличен до 712 млрд. рублей.

Правительство РФ продлило действие государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года, увеличив объем финансирования до 712 млрд. рублей, следует из постановления Кабмина, опубликованного на портале проектов правовых актов.

ТАСС напоминает: Кабмин утвердил госпрограмму развития Крыма и Севастополя в феврале 2019 года. На ее реализацию на период до 2022 года власти выделили 310 млрд. рублей. Основным механизмом реализации госпрограммы стала принятая в 2014 году федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Создано более 200 объектов, ключевые из которых — Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса «Таврида».

Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров 26 ноября в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что МЭР РФ ожидает выполнение ФЦП в Крыму в 2020 году на 95-100%. Трудности на полуострове заключаются в том, что санкции осложняют привлечение крупных подрядных организаций. В начале декабря власти Крыма сообщали о рисках неполного освоения средств, выделенных на реализацию ФЦП, прогнозируя, что показатель исполнения составит 98-99%.

Госпрограмма развития Крыма и Севастополя продлена до 2025 года

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