Госсекретарь США Майк Помпео в Киеве повторил, что Вашингтон не признает российский Крым

Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма Россией. Об этом госсекретарь США Майк Помпео сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 31 января .

Помпео напомнил, что США обнародовали «Крымскую декларацию» в июле 2018 года о непризнании российской аннексии Крымского полуострова. Он также напомнил о санкциях, которые были введены против России за атаку на украинские корабли и захват украинских военных моряков у берегов Крыма.

До этого собственно была непродолжительная встреча Помпео с Зеленским. Тезисно о «колониальном духе» этих переговоров.

США – ключевой союзник Украины. Были, есть и будут. Слова Зеленского. Голос от патетики дрожал.

Визит Помпео – «знаковый и ярко демонстрирует последовательную и всестороннюю поддержку со стороны США». Между строк: «дайте еще денег».

Зеленский также отметил «эффективную и действенную санкционную политику США, которая помогает противостоять существующим вызовам». Речь идет о «Северном потоке – 2».

Украина — оплот и твердыня между Восточной Европой и авторитаризмом. Слова Помпео. А еще он добавил, что Украина (внимание!) «кормит европейцев и поддерживает трубы, которые обогревают Европу».

Добавить нечего.Тезисы просто нивелируют произнесенное Помпео, «никогда не признаем»…