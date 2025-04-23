Госсовет Крыма: представлен отчет о деятельности Правительства республики за 2024 год

Среди основных задач, на которых Совет министров сфокусировал внимание – поддержание сбалансированности бюджета, развитие экономики и социальной сферы, создание современной инфраструктуры, которая будет способствовать росту всех отраслей, привлечению инвестиций в республику.

По словам Юрия Гоцанюка, вопреки санкциям Крым уверенно развивается. В рамках регионального оперативного штаба в прошлом году реализовано более 50 антикризисных мер. Финансирование составило 9,7 млрд руб., из которых 2,9 млрд руб. направлено на сельское хозяйство, а 3,6 млрд руб. – на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Он также добавил, что «по итогам года объем валового регионального продукта в сопоставимых ценах превысит 768 млрд руб.». Внебюджетные инвестиции составили «192 млрд руб., и было создано более 10 тыс. новых рабочих мест».

Кроме того, председатель отметил, что «собственные доходы республики в 2024 году увеличились на 28,6% по сравнению с предыдущим годом и составили 132 млрд руб.». Он подчеркнул, что «профицит консолидированного бюджета составил около 2 млрд руб. и достиг порядка 306 млрд руб.». Расходная часть, по его словам, «освоена почти на 99,6%. Это лучший показатель за все годы».

Гоцанюк также сообщил, что «реальные доходы населения за год выросли на 7,4%», а уровень безработицы «достиг 2,5%, что ниже среднего показателя по России», добавил, что «несмотря на сложности с логистикой, в прошлом году Крым сохранил высокие позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата, заняв 5-е место среди субъектов».

Президент поставил задачу по привлечению 800 млрд руб. внебюджетных средств в экономику региона до 2026 года, – отметил Гоцанюк, добавив, что «с 2022 года уже привлечено более 560 млрд руб.».

В прошлом году было заключено «42 соглашения на 68,5 млрд руб., в этом подписано 7 соглашений на 17 млрд руб.».

Также Председатель сообщил о том, что «в рамках СЭЗ реализуется 1 276 инвестпроектов». Объем фактически осуществленных капитальных вложений «превысил 250 млрд руб., из них 39 млрд руб. в прошлом году». Среди наиболее крупных проектов он выделил:

жилищно-рекреационную застройку «Комплекс Прибрежный» в г. Саки с объемом инвестиций порядка 30 млрд руб.;

строительство микрорайона «Жигулина Роща» с плановым объемом инвестиций 29 млрд руб., где уже введено в эксплуатацию 246 тыс. кв. м, в том числе 230 тыс. кв. м жилья;

комплексное освоение территории у Мойнакского озера в Евпатории с объемом инвестиций 18,7 млрд руб.

В ходе доклада были освещены достижения во всех отраслях экономики и социальной сферы, а также проекты, которые были реализованы в 2024 году и которые предстоит осуществить в этом и последующие годы.

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым