Госсовет Крыма принял бюджет Республики. На 2022 год — дефицитный

Госсовет Крыма принял во втором чтении бюджет Республики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Бюджет на следующий год – дефицитный. В 2022 году доходы составят 216,8 млрд. рублей, расходы – 219,7 млрд. рублей. Дефицит — 2,9 млрд. рублей. В плановом периоде доходы равны расходам: в 2023 году объемы составят 237,6 млрд. рублей, в 2024 году – 197,7 млрд. рублей.

Наша общая цель – максимально эффективно использовать имеющийся финансовый ресурс, придать динамику экономическим процессам, развитию инфраструктуры, исполнить все социальные обязательства перед гражданами, повысить благосостояние крымчан. При работе над главным финансовым документом учтен бюджетный эффект на три года от реализации Программы оздоровления государственных финансов Республики в размере 1,1 млрд рублей, — рассказал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Доходы.

В структуре запланированных на следующий год доходов (216,8 млрд. рублей) ожидается получение 144,5 млрд. рублей федеральной помощи. Налоговые и неналоговые доходы составят 57,5 млрд рублей с ростом к 2025 году практически на 32 млрд. рублей.

Налог на доходы физических лиц – это наш основной бюджетообразующий источник доходов, который обеспечивает порядка 40% налоговых и неналоговых доходов нашего бюджета. С 2015 года ежегодно поступления от НДФЛ увеличиваются в среднем на 10-12%. Это хороший показатель. Значительный рост налога был обеспечен за счет легализации заработной платы, сокращения неформальной занятости, а также регистрации в Крыму обособленных подразделений, головные организации которых расположены на территории других субъектов федерации, постановке их на учёт в налоговых органах республики и привлечению к налогообложению, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам председателя Совета министров Крыма, второй по значимости доходный источник – налог на прибыль, который составляет порядка 12% налоговых и неналоговых доходов бюджета. Поступление налога в текущем году по сравнению с 2015 годом возросли на 1,8 млрд рублей, или 25%, и напрямую зависят от развития экономики РК и финансового состояния и развития предприятий.

В связи с этим для нас очень важны инвестиции в новые предприятия, широкий спектр отраслей и видов деятельности. Важный элемент балансировки бюджета – дотации из федерального бюджета в сумме 41,8 млрд. рублей, которые обеспечили совокупное покрытие плановых расходов. Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка Крыму от Правительства Москвы на благоустройство общественных территорий, обновление пассажирского транспорта и коммунальной техники, приобретение модульных конструкций для объектов здравоохранения, их оснащения оборудованием, медицинской техникой. На эти цели будет выделено 14,8 млрд. рублей, — сказал Юрий Гоцанюк.

Расходы.

Расходы крымского бюджета-2022 базируются на 30-ти государственных программах и планируются в объеме 219,7 млрд рублей.

Более 70% от расходов бюджета приходится на пять государственных программ: развитие дорожного хозяйства (46,5 млрд. рублей); развитие образования (41,7 млрд. рублей); реформирование ЖКХ (24,8 млрд. рублей); развитие здравоохранения (23,4 млрд. рублей); социальная поддержка граждан (20,6 млрд. рублей). Так, за счет средств в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Республики Крым на три бюджетных года в целом планируются 259 млрд. рублей, из которых на 2022 год – 77,8 млрд. рублей, — отметил Гоцанюк.

На развитие дорожного хозяйства в 2022-2024 годах направлено 105,3 млрд. рублей. Только в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и за счет межбюджетных трансфертов в Республике будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние около 420 км дорог, в рамках ФЦП — 82 км.

Доля нормативных дорог регионального и межмуниципального значения по итогам реализации программы 2022 года составит не менее 36,32%; на развитие образования на 2022-2024 годы – 110,5 млрд. рублей, в том числе в 2022 году – 41,8 млрд. рублей. Выделенные средства планируется направить на строительство и реконструкцию 41 детского сада в 12 городах — Джанкой, Судак, Керчь, Алушта, Симферополь, Саки, Красноперекопск, Феодосия, Ялта, Евпатория, Старый Крым, Белогорск, а также 28 селах, — уточнил крымский премьер.

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