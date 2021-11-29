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Госсовет Крыма согласовал отставку вице-премьера Андрея Рюмшина
Фото: страница А.Рюмшина в Facebook

Госсовет Крыма согласовал отставку вице-премьера Андрея Рюмшина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:35 29.11.2021

Госсовет Крыма согласовал отставку Андрея Рюмшина с должности вице-премьера – министра сельского хозяйства РК.

Решением Государственного Совета Республики Крым согласовано освобождение от должности заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Рюмшина («за» — 71, «против» — 0, воздержались — 1), — сообщает пресс-служба крымского парламента.

Теперь указ об увольнении Рюмшина должен подписать Глава Крыма. Технически это возможно только по окончании отпуска вице-премьера. Интересно, что Андрей Рюмшин сохранит за собой пост главы республиканского минсельхоза. А вот на должность вице-премьера правительства Крыма, курирующего агропром, сферы экологии и природных ресурсов, водного хозяйства, ветеринарии, «сватают» приезжего чиновника (фамилия пока не называется).

Госсовет Крыма согласовал отставку вице-премьера Андрея Рюмшина

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