Госсовет Крыма учредит новое почетное звание — «Населенный пункт партизанской славы»

В ходе очередного заседания сессии Госсовета Крыма депутаты в первом чтении поддержали законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О почетном звании Республики Крым «Населенный пункт воинской доблести».

Доработанный законопроект, внесенный в соавторстве депутатами Государственного Совета Республики Крым Валерием Лавровым, Ильей Донченко и Алексеем Черняком, разработан в целях увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Республики Крым, проявивших мужество, стойкость и массовый героизм, — сообщает пресс-служба крымского парламента.

Как отметил спикер Госсовета РК Владимир Константинов, аналогичные законы приняты в ряде других субъектов Российской Федерации.

Проектом закона предлагается дополнить Закон Республики Крым «О почетном звании Республики Крым «Населенный пункт воинской доблести» нормами о новом почетном звании Республики Крым — «Населенный пункт партизанской славы». Принятие данного проекта позволит установить правовые основания присвоения почетного звания «Населенный пункт партизанской славы» населенным пунктам Республики Крым, жители которых обеспечили защиту Родины, проявив при этом массовый героизм и отвагу, — резюмировал Константинов.