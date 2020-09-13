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Госсовет Крыма законодательно урегулирует право медработников сельских школ на получение соцподдержки

Госсовет Крыма законодательно урегулирует право медработников сельских школ на получение соцподдержки  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Госсовет Крыма 19:23 13.09.2020

Компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг медикам сельских школ обсудили на межведомственном совещании, которое прошло по инициативе Комитета по вопросам здравоохранения Госсовета РК.

В соответствии с законодательством, сейчас такую меру поддержки в размере 750 рублей получают медицинские работники в сельских лечебных учреждениях и педагоги сельских школ. Однако медики, работающие в школах и находящиеся в их штате, такой льготы лишены. В Крыму насчитывается порядка 440 таких сотрудников, — рассказала председатель Комитета Анна Рубель.

По ее словам, данная проблема сложилась из-за длительного процесса лицензирования медицинских кабинетов в школах, без чего помещения не могут быть переданы в собственность медицинской организации, а медработники зачислены в штат поликлиник и больниц.

Чтобы устранить правовой пробел, Комитет по вопросам здравоохранения предложил внести изменения в субъектовый закон об образовании, дополнив его статьей о возмещении расходов работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сельской местности, — заявила парламентарий, уточнив, что на выплаты потребуется четыре миллиона рублей.

По мнению председателя Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольги Виноградовой, необходимую сумму возможно изыскать в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству образования, науки и молодежи РК.

Госсовет Крыма законодательно урегулирует право медработников сельских школ на получение соцподдержки  

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