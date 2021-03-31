Госсовет РК выступает с инициативой интенсивных выплат крымчанам старше 65 лет — вкладчикам украинских банков

Госсовет РК принял законодательную инициативу по внесению в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 9.1 Федерального закона «О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя».

В Крыму такими выплатами занимается АНО «Фонд защиты вкладчиков». Право на получение указанных выплат имеют 9 500 жителей Республики Крым и города Севастополя. Из них 4 200 человек – старше 65 лет. Общий размер их неудовлетворенных требований составляет 1,3 млрд. рублей.

С начала деятельности Фонда дополнительные компенсационные выплаты осуществлены в отношении 9 тысяч вкладчиков на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Остаток, подлежащий выплате, составляет 2,7 миллиарда рублей, — рассказал спикер Госсовета РК Владимир Константинов. — Разработанным законопроектом предусмотрены дополнительные социальные гарантии для вкладчиков, достигших возраста 65 лет, которые выражаются в применении повышающего коэффициента при расчете размера дополнительных компенсационных выплат.

Ожидается, что законодательная новация оптимизирует механизм реализации Фондом социальной функции, а также позволит ускорить погашение задолженности кредитных учреждений перед отдельной категорией вкладчиков. При этом, в случае вступления законопроекта в силу, не потребуется дополнительного расходования бюджетных средств, а напротив, снизится избыточная нагрузка на бюджет Республики Крым, будут установлены границы расходования бюджетных средств в данной сфере для Севастополя.