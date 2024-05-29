Гость Крыма умудрился за несколько часов угнать два автомобиля

Ранним утром в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от жителя Керчи, который заявил об угоне легкового автомобиля ВАЗ 2103, принадлежащего его родственнице. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что обнаружил пропажу транспортного средства, оставленного припаркованным возле дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже в течение часа на трассе федерального значения «Таврида» вблизи с. Виноградное инспекторы ДПС задержали на угнанном автомобиле 27-летнего жителя Республики Башкортостан. При беседе с водителем полицейские выявили у него признаки опьянения, которое подтвердилось в результате освидетельствования прибором алкотестер. Результат показал превышение нормы этилового спирта в выдыхаемом воздухе практически в два раза. Также полицейские выяснили, что молодой человек никогда не получал водительское удостоверение и не имеет права управления транспортными средствами. Инспекторы ДПС отстранили мужчину от управления автомобилем, — рассказали в МВД по РК.

Злоумышленник признал свою вину и подтвердил, что употребил значительное количество алкоголя и не помнит, с какой целью воспользовался чужим транспортным средством.

При оформлении административного протокола в отношении нарушителя по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами» в полицию Ленинского района поступило еще одно заявление от местного жителя об угоне, принадлежащего ему легкового автомобиля «Hyundai».

Мужчина рассказал, что подозревает своего знакомого, с которым накануне употреблял спиртные напитки. Сотрудники полиции установили, что задержанный за угон автомобиля ВАЗ 2103 является злоумышленником и по второму факту неправомерного завладения автомобилем.

В ходе проверочных мероприятий полицейские выяснили, что 27-летний башкир без разрешения владельца, с которым накануне распивал горячительные напитки, сел в автомобиль «Hyundai» и поехал кататься. На одной из сельских дорог мужчина не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело с проезжей части в кювет и опрокинулось. После чего водитель пошел пешком в направлении г. Керчи и в его окрестностях обнаружил незапертый автомобиль ВАЗ 2103 с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись случаем, мужчина сел за руль чужой машины и продолжил путь по трассе «Таврида», где и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции Ленинского района, — сообщили в МВД по РК.

В отношении водителя составлены многочисленные протоколы за административные правонарушения в области дорожного движения. Отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Гражданин задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Автомобили ВАЗ 2103 и «Hyundai» изъяты сотрудниками полиции как вещественные доказательства. После процессуальных действий транспортные средства будут возвращены законным владельцам.