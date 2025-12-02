Гостехнадзор проводит обязательный техосмотр самоходной техники на севастопольских сельхозпредприятиях

Гостехнадзор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка проводит обязательный технический осмотр самоходной техники на сельскохозяйственных, дорожно-строительных, складских предприятиях Севастополя.

К ней относятся:

тракторы и комбайны сельскохозяйственных предприятий;

погрузчики, штабелёры и другая техника на складах и в торговых центрах;

строительная, коммунальная и дорожная спецтехника;

квадроциклы и снегоходы;

внедорожные автотранспортные средства;

прицепы к самоходным машинам.

В 2024 году инспекторы Гостехнадзора Севастополя проверили почти 1500 единиц самоходной техники. С начала 2025 года проведено более 1035 техосмотров.

Эта ежегодная процедура является важной мерой обеспечения безопасности на дорогах, строительных площадках, сельскохозяйственных угодьях и промышленных объектах. Цель техосмотра — убедиться в исправности техники, подтвердить соответствие конструкции и состояния машины установленным нормам, а также исключить риски, связанные с эксплуатацией неисправной техники.

Сегодня процедуру провели на Крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) «Виноградарь» в районе с. Верхнесадовое.

При проведении техосмотра особое внимание уделили:

работоспособности тормозной системы и рулевого управления;

состоянию внешних световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей;

отсутствию утечек рабочих жидкостей;

наличию аптечки первой помощи и огнетушителя (особенно актуально в пожароопасный период);

соответствию номерных агрегатов регистрационным данным;

наличию у водителя документов на право управления техникой.

На обслуживание 120 га виноградников хозяйства нам достаточно 3 тракторов. Техосмотр проводим ежегодно и замечаний почти не бывает. Но процедура обязательна — это подведение итогов работы за год и залог безопасной эксплуатации в будущем. Инспекторы Гостехнадзора дают ценные рекомендации, которые помогают поддерживать технику в идеальном состоянии, — рассказал агроном КФХ «Виноградарь» Василий Кузькин.

По итогам осмотра выдаётся либо свидетельство о прохождении технического осмотра, либо акт технического осмотра с указанием выявленных неисправностей. В последнем случае владельцу даётся время на устранение недостатков и повторный осмотр, при этом государственная пошлина не взимается повторно.

Подать заявление можно через портал «Госуслуг».

Электронная подача экономит время, упрощает взаимодействие с надзорным органом и снижает риск ошибок при оформлении.

Как подчеркивает старший инспектор Гостехнадзора Сергей Кириллов, главная цель техосмотра — предотвращение аварий, сохранение здоровья и жизни граждан. Исправная техника — это снижение вероятности поломок, предотвращение ДТП, производственных инцидентов и вероятности нанесения вреда окружающей среде, соответствие требованиям законодательства, а также возможность получения страхового возмещения в случае ЧП (страховые компании отказывают в выплатах при отсутствии действующего талона ТО).

Ответственность за эксплуатацию самоходных машин без прохождения технического осмотра в установленный срок предусмотрена статьей 9.3 КоАП РФ и, помимо наложения штрафа, предусматривает лишение права управлением не только самоходной машины, но и всех транспортных средств (автомобиля, водных и воздушных судов).

Консультацию можно получить по телефону +7 (8692) 55-01-11.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя