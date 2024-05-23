Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Гостевые дома хотят вывести из тени
актуально в республике
Гостевые дома хотят вывести из тени
фото: pikist.com

Гостевые дома хотят вывести из тени

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:12 23.05.2024

Почти 20 тысяч гостевых домов сейчас работают в «серой» зоне, без официального оформления, сообщил «Думе ТВ» глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он объяснил, как владельцам таких гостевых домов легализовать свою деятельность. Тарбаев также рассказал о новых законодательных инициативах, касающихся гостиничных услуг.

Владельцы гостевых домов могут зарегистрироваться в реестре самозанятых, чтобы законно сдавать недвижимость в краткосрочную аренду, объяснил Тарбаев. Размещать объявления о сдаче жилья в агрегаторах по аренде можно только после регистрации в реестре самозанятых. Получить реестровый номер должны все субъекты туристической индустрии. Чиновник призвал вывести владельцев гостевых домов из тени. Он добавил, что законопроект о гостевых домах рассматривают в Госдуме, но работа над этим документом идет трудно.

Узнайте больше:  18 мая - День Арины-рассадницы. Капуста да огурцы - в центре внимания

Глава комитета Госдумы по туризму также рассказал, что в южных регионах планируется запустить эксперимент с использованием индивидуальных домов для гостиничной деятельности. В конце прошлого года такой законопроект одобрили в первом чтении, но второе чтение документа перенесли. Сейчас депутаты дорабатывают этот законопроект.

По оценке «Дом. РФ», арендный фонд страны оценивается в 229 млн «квадратов», однако более 95% этого рынка находится в тени. Арендодатели сдают жилье неофициально и не платят налоги.

источник: ЦИАН

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: бизнес в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
бизнес в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.