Гостевые дома хотят вывести из тени

Почти 20 тысяч гостевых домов сейчас работают в «серой» зоне, без официального оформления, сообщил «Думе ТВ» глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он объяснил, как владельцам таких гостевых домов легализовать свою деятельность. Тарбаев также рассказал о новых законодательных инициативах, касающихся гостиничных услуг.

Владельцы гостевых домов могут зарегистрироваться в реестре самозанятых, чтобы законно сдавать недвижимость в краткосрочную аренду, объяснил Тарбаев. Размещать объявления о сдаче жилья в агрегаторах по аренде можно только после регистрации в реестре самозанятых. Получить реестровый номер должны все субъекты туристической индустрии. Чиновник призвал вывести владельцев гостевых домов из тени. Он добавил, что законопроект о гостевых домах рассматривают в Госдуме, но работа над этим документом идет трудно.

Глава комитета Госдумы по туризму также рассказал, что в южных регионах планируется запустить эксперимент с использованием индивидуальных домов для гостиничной деятельности. В конце прошлого года такой законопроект одобрили в первом чтении, но второе чтение документа перенесли. Сейчас депутаты дорабатывают этот законопроект.

По оценке «Дом. РФ», арендный фонд страны оценивается в 229 млн «квадратов», однако более 95% этого рынка находится в тени. Арендодатели сдают жилье неофициально и не платят налоги.

источник: ЦИАН