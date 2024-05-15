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Гости Севастополя напали на иностранца и похитили у него документы

Гости Севастополя напали на иностранца и похитили у него документы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:01 15.05.2024

Следователем следственной части СУ УМВД России по г. Севастополю завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух жителей Краснодара в возрасте 34 и 35 лет, ранее неоднократно судимых за кражи, разбои и незаконный оборот наркотиков, которые обвиняются в разбойном нападении и хищении паспорта и денег у иностранца.

По версии следствия, в октябре 2022 года неустановленный мужчина сообщил им о том, что гражданин сопредельного государства, проживающий в Севастополе, может хранить дома крупную сумму, и предложил совместно напасть на него с целью хищения денежных средств. По заранее разработанному плану трое злоумышленников, используя автомобиль одного из соучастников, в дневное время приехали к месту проживания потерпевшего. Там, обесточив жилище, налётчики выманили жильца из квартиры, представились сотрудниками правоохранительных органов и, продемонстрировав поддельное служебное удостоверение, заставили проехать с ними якобы для выяснения его причастности к наркопреступлению. Введённый в заблуждение мужчина подчинился и отдал свой паспорт, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

После этого налётчики отвезли его в лес, где, используя в качестве оружия нож, молоток и пассатижи, потребовали передать им один миллион рублей в качестве выкупа за непривлечение его к уголовной ответственности.

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Узнав, что у гражданина нет такой суммы, они забрали 120 тысяч рублей, а также золотую цепочку и перстень. Однако этого подельникам показалось мало, поэтому они вернулись в квартиру потерпевшего, где в присутствии его матери забрали ещё 80 тысяч рублей и скрылись. Общая сумма причинённого материального ущерба составила почти 230 тысяч рублей.

Добытые разбойным путём ювелирные украшения и деньги участники преступной группы поделили поровну между собой и в дальнейшем потратили по своему усмотрению, а похищенный паспорт выбросили.

В результате оперативно-розыскных мероприятий во время выезда в служебную командировку оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке краснодарской Росгвардии задержали двоих подозреваемых.

На время следственных действий обоим фигурантам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой города Севастополя обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Материалы дела в отношении третьего соучастника разбойного нападения выделены в отдельное производство. Ведётся его розыск.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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