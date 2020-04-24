Гостиницы и общепит в Крыму с 1 мая не заработают

Проверки средств размещения продолжаются.

Предприятия общественного питания, гостиничной и санаторно-курортной сферы будут закрыты в Крыму, минимум, до июня. В этом вопросе послаблений пока не будет. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По открытию объектов общественного питания и торговли, предприятий гостиничного и санаторно-курортного комплекса – до июня этот вопрос даже не рассматривается. Предприятия сферы общественного питания имеют право торговать дистанционно, мы это не запрещали изначально, – сообщила Пеньковская.

Тем самым она ответила на слухи о возможном открытии с 1 мая кафе с числом посадочных мест не более 20. Пока позиция такая: «на вынос – пожалуйста», но не более.

Мало того, проверки заведений общепита и средств размещения ужесточились.

Было обследовано 123 объекта в Большой Ялте, Алуште, городе Саки и Сакском районе. В большинстве случаев объекты не функционируют. В Ялте пансионат «Актёр», командировочных семь человек, самоизоляцию соблюдают, выезд 24 апреля. При обзвоне контактов гостиниц и средств размещения отказывают до 1 июня. Осмотрены площадки, где традиционно предлагаются прогулки на лошадях. Всё закрыто, туристов нет. Но в посёлке Черноморское, гостевой дом «Флора» по улице Революции, 27, согласились разместить туристов. Была проведена контрольная закупка по итогам которой сотрудниками МВД составлен протокол об административном правонарушении. На прошлой неделе за аналогичное правонарушение привлечёно к ответственности руководство отеля «Версаль» в Судаке, — рассказал крымский премьер Юрий Гоцанюк.

Проверки продолжатся, тем более мобильные группы полиции за последние сутки проверили 848 адресов пребывания приезжих граждан (условно – «туристов»), 203 человека отсутствовали по указанным в анкетах адресам. Но где-то же все эти люди устроились…