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Гостиницы, санатории, кемпинги и базы отдыха Крыма должны пройти самооценку - до 1 сентября

Гостиницы, санатории, кемпинги и базы отдыха Крыма должны пройти самооценку — до 1 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:01 04.07.2025

Более 6,5 тыс. владельцев гостиниц, санаториев, кемпингов и баз отдыха России успешно прошли самооценку для классификации. Почти 2,7 тыс. объектов вышли из тени. Крымским средствам размещения также нужно пройти самооценку до 1 сентября. Рассказываем, как это сделать и что грозит за непрохождение процедуры.

Кто обязан пройти?

Все средства размещения: гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты, дома отдыха, кемпинги, базы отдыха, глэмпинги.

Зачем это нужно?

С этого года она стала обязательной для всех средств размещения, с 1 сентября работать без неё будет нельзя, работа такого отеля или глэмпинга будет просто приостановлена, а агрегаторы не смогут продавать его услуги. Кроме того, законом предусмотрены штрафы.

Какие сроки?

Пройти самооценку нужно до 1 сентября. Откладывать на август не стоит, нередко встречаются недочёты в документах, а исправление занимает время.

Как это сделать?

  • Зарегистрируйтесь в системе Росаккредитации авторизовавшись как сотрудник юридического лица через портал «Госуслуги»
  • Определите тип средства размещения и заполните чек-лист: внесите данные документов и информацию об объекте
  • Проведите фотофиксацию с помощью мобильного приложения «Инспектор»
  • Росаккредитация всё проверит и внесёт данные в Единый реестр классифицированных объектов.
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Какие возможны ошибки и недочеты?

  • Отсутствие адреса средства размещения в ГАР ФИАС
  • Отсутствие кадастрового номера в договорах или ошибки в нем
  • Текст договора в формате word вместе скан-копии
  • Нарушения в документах на аренду помещения
  • Проблемы с договорами на ресурсоснабжение или вывоз мусора

А звезды?

Получить звездность средства размещения могут по желанию вторым этапом после самооценки, это перестало быть обязательной процедурой. Получить звезды могут все средства размещения, кроме кемпингов и баз отдыха.

Кто может помочь?

  • Кол-центр +7 (495) 539-26-70, чат в Telegram «ФСА Самооценка средств размещения»  
  • Министерство курортов и туризма Республики Крым, отдел регионального госконтроля в сфере туризма: +7 978 198 92 92 kontrol@mtur.rk.gov.ru, г. Симферополь, ул. Самокиша,30, каб.№12, время приема для разъяснений: с 9:00 до 18:00, понедельник — пятница
  • Горячая линия Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18 – вашу заявку передадут профильному специалисту Минтуризма Крыма, который вам перезвонит
  • Подробные инструкции размещены здесь: https://fsa.gov.ru/about/deyatelnost/funktsii-v-sfere-turizma/

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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