Гостиницы, санатории, кемпинги и базы отдыха Крыма должны пройти самооценку — до 1 сентября

Кто обязан пройти?
Все средства размещения: гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты, дома отдыха, кемпинги, базы отдыха, глэмпинги.
Зачем это нужно?
С этого года она стала обязательной для всех средств размещения, с 1 сентября работать без неё будет нельзя, работа такого отеля или глэмпинга будет просто приостановлена, а агрегаторы не смогут продавать его услуги. Кроме того, законом предусмотрены штрафы.
Какие сроки?
Пройти самооценку нужно до 1 сентября. Откладывать на август не стоит, нередко встречаются недочёты в документах, а исправление занимает время.
Как это сделать?
- Зарегистрируйтесь в системе Росаккредитации авторизовавшись как сотрудник юридического лица через портал «Госуслуги»
- Определите тип средства размещения и заполните чек-лист: внесите данные документов и информацию об объекте
- Проведите фотофиксацию с помощью мобильного приложения «Инспектор»
- Росаккредитация всё проверит и внесёт данные в Единый реестр классифицированных объектов.
Какие возможны ошибки и недочеты?
- Отсутствие адреса средства размещения в ГАР ФИАС
- Отсутствие кадастрового номера в договорах или ошибки в нем
- Текст договора в формате word вместе скан-копии
- Нарушения в документах на аренду помещения
- Проблемы с договорами на ресурсоснабжение или вывоз мусора
А звезды?
Получить звездность средства размещения могут по желанию вторым этапом после самооценки, это перестало быть обязательной процедурой. Получить звезды могут все средства размещения, кроме кемпингов и баз отдыха.
Кто может помочь?
- Кол-центр +7 (495) 539-26-70, чат в Telegram «ФСА Самооценка средств размещения»
- Министерство курортов и туризма Республики Крым, отдел регионального госконтроля в сфере туризма: +7 978 198 92 92 kontrol@mtur.rk.gov.ru, г. Симферополь, ул. Самокиша,30, каб.№12, время приема для разъяснений: с 9:00 до 18:00, понедельник — пятница
- Горячая линия Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18 – вашу заявку передадут профильному специалисту Минтуризма Крыма, который вам перезвонит
- Подробные инструкции размещены здесь: https://fsa.gov.ru/about/deyatelnost/funktsii-v-sfere-turizma/
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический