Гостиницы, санатории, кемпинги и базы отдыха Крыма должны пройти самооценку — до 1 сентября

Кто обязан пройти?

Все средства размещения: гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты, дома отдыха, кемпинги, базы отдыха, глэмпинги.

Зачем это нужно?

С этого года она стала обязательной для всех средств размещения, с 1 сентября работать без неё будет нельзя, работа такого отеля или глэмпинга будет просто приостановлена, а агрегаторы не смогут продавать его услуги. Кроме того, законом предусмотрены штрафы.

Какие сроки?

Пройти самооценку нужно до 1 сентября. Откладывать на август не стоит, нередко встречаются недочёты в документах, а исправление занимает время.

Как это сделать?

Зарегистрируйтесь в системе Росаккредитации авторизовавшись как сотрудник юридического лица через портал «Госуслуги»

Определите тип средства размещения и заполните чек-лист: внесите данные документов и информацию об объекте

Проведите фотофиксацию с помощью мобильного приложения «Инспектор»

Росаккредитация всё проверит и внесёт данные в Единый реестр классифицированных объектов.

Какие возможны ошибки и недочеты?

Отсутствие адреса средства размещения в ГАР ФИАС

Отсутствие кадастрового номера в договорах или ошибки в нем

Текст договора в формате word вместе скан-копии

Нарушения в документах на аренду помещения

Проблемы с договорами на ресурсоснабжение или вывоз мусора

А звезды?

Получить звездность средства размещения могут по желанию вторым этапом после самооценки, это перестало быть обязательной процедурой. Получить звезды могут все средства размещения, кроме кемпингов и баз отдыха.

Кто может помочь?

Кол-центр +7 (495) 539-26-70, чат в Telegram «ФСА Самооценка средств размещения»

Министерство курортов и туризма Республики Крым, отдел регионального госконтроля в сфере туризма: +7 978 198 92 92 kontrol@mtur.rk.gov.ru, г. Симферополь, ул. Самокиша,30, каб.№12, время приема для разъяснений: с 9:00 до 18:00, понедельник — пятница

Горячая линия Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18 – вашу заявку передадут профильному специалисту Минтуризма Крыма, который вам перезвонит

Подробные инструкции размещены здесь: https://fsa.gov.ru/about/deyatelnost/funktsii-v-sfere-turizma/

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК