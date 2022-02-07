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Государственная Дума планирует заняться "похоронщиками", решив проблему с "черными" ритуальными агентами
фото: carolynabooth (pixabay.com)

Государственная Дума планирует заняться «похоронщиками», решив проблему с «черными» ритуальными агентами

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:03 07.02.2022

Проект нового закона о похоронном деле в России планируют внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию, документ должен решить проблему с черными ритуальными агентами, прояснить ценообразование в отрасли, а также обеспечить инвентаризацию кладбищ. Об этом сообщила ТАСС в понедельник зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева:

Готовим довольно-таки большой законопроект, который, действительно, вносит массу новаций в управление похоронным делом. Надеюсь, внесем его в весеннюю сессию. Речь идет о внесении изменений в достаточно большой перечень законодательных актов: это, конечно, в первую очередь и законопроект о похоронном деле, это и 131-й федеральный закон («Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» — прим. ТАСС), и закон о государственном муниципальном контроле и т. д. Изменения коснутся КоАП в том числе.

Так, по ее словам, документом устанавливается четкое разделение полномочий между органами власти в контроле за похоронной сферой, закрепляется понятие «специализированная служба по вопросам похоронного дела» и условия, при которых она может работать.

Сейчас любой человек, имеющий стол и стул, нанявший двух сотрудников без должного образования и опыта, может предлагать гражданам услуги. На данный момент цены на ритуальные услуги непрозрачны — неясно, за что и сколько платит человек. А реестры организаций, которые официально заняты в данной сфере, будут включать не только их названия, но и расценки. Будут установлены предельные расценки на важнейшие виды работ, входящих в минимальный перечень ритуальных услуг, — говорит Разворотнева.

Больше ответственности

Органы власти будут вести реестры кладбищ и захоронений, кто и как дает эти разрешения на захоронения, кто определяет количество квадратных метров в участке и их стоимость. Будут общедоступные реестры тех, кто допущен к этой деятельности, реестры недобросовестных предпринимателей в данной сфере. Это только небольшая часть ответственности за некачественное предоставление услуг, которая предусмотрена в законопроекте, — поясняет парламентарий.

Она подчеркнула, что главной задачей нового документа является внесение прозрачности в предоставление похоронных услуг для граждан. После принятия законопроекта, добавила депутат, случаи, когда на кладбища не пускают те или иные службы ритуальных услуг, «уйдут в прошлое».

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По ее словам, новый законопроект о похоронном деле сделает предоставление данных услуг прозрачным, чтобы черные ритуальные агенты «не навязывали услуги, чтобы не распространялась информация об умершем без санкций родственников, чтобы не было впредь ситуаций, когда у человека умер близкий, а на его пороге тут же возникли 4 агента, которые начинают на него давить».

Закон «О погребении и похоронном деле» был принят в 1996 году. На протяжении нескольких лет в нижнюю палату парламента неоднократно вносились различные законопроекты о единых федеральных требованиях к деятельности похоронных служб, которые должны были устранить правовые пробелы в регулировании отрасли, однако документы так и не были приняты.

Источник: ТАСС


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