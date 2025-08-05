Государственная поддержка виноградарства в Севастополе выросла на 68%

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили ход реализации государственной программы поддержки агропромышленного, рыбохозяйственного и сельскохозяйственного комплексов региона. Особое внимание было уделено развитию виноградарства и виноделия — ключевых отраслей агропромышленного сектора города.

В 2025 году на поддержку сельхозпроизводителей из федерального и регионального бюджетов выделено 961 миллион рублей. По состоянию на 1 августа средства получили 42 субъекта хозяйствования на общую сумму 730 миллионов рублей, что составляет 76% от запланированного.

Виноградарство и виноделие — визитная карточка Севастополя. В этом году поддержка отрасли выросла на 68% по сравнению с 2024 годом и достигла 738 миллионов рублей. Субсидиями уже воспользовались 22 виноградо-винодельческих хозяйства: они провели уходные работы на площади 3733 гектара, заложили новые виноградники на 195 гектарах, приобрели 11 единиц сельхозтехники и 83 единицы винодельческого оборудования. Впервые за счёт господдержки были закуплены два современных виноградоуборочных комбайна — это важный шаг на пути к технологическому обновлению отрасли, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталию Скорюкову.

Общая площадь виноградников в Севастополе составляет 7 тысяч гектаров, из них 5 тысяч — в плодоносящем возрасте. В этом году ожидается сбор 28 тысяч тонн винограда.

В настоящее время в городе действуют 70 виноградарско-винодельческих хозяйств, включая крупные предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. 21 предприятие занимается производством вина и игристых вин, годовой план выпуска составляет 30 миллионов бутылок. На сегодняшний день произведено уже 15 миллионов бутылок.

Особое внимание уделяется экологически устойчивому развитию отрасли: 7 хозяйств уже перешли на органическое виноградарство, 5 из них получили сертификаты соответствия стандартам органической продукции. Продукция севастопольских виноделов представлена в федеральных и региональных торговых сетях и уверенно завоевывает признание потребителей.

Губернатор Михаил Развожаев поручил расширить направление господдержки не только на развитие технических сортов винограда, но и на выращивание столовых сортов, а также расширение экспортного потенциала.

В ближайшие годы планируется дальнейшее увеличение объемов переработки, модернизация винодельческих производств и расширение географии поставок севастопольского вина.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя