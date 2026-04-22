Государственные субсидии: в Севастополе оказывают господдержку тепличным хозяйствам
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:38 22.04.2026

С 21 по 30 апреля департамент сельского хозяйства и потребительского рынка приступил к приему документов на предоставление государственных субсидий на развитие тепличного комплекса и поддержку энергоемких производств в закрытом грунте.

Финансовая поддержка доступна по двум ключевым направлениям:

  • на модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц, включая пленочные, весенние, осенние и зимние сооружения, предназначенные для производства овощей, ягодных культур и винограда в закрытом грунте;
  • на компенсацию расходов за потребленные тепло- и электроэнергию, а также газ, использованные для выращивания овощей в закрытом грунте в текущем финансовом году.

Общий размер господдержки на эти цели в 2026 году составил более 10 млн рублей.

Все потенциальные получатели субсидии обязаны оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и обеспечить доступ к государственной информационной системе «Электронный бюджет». Заявки принимаются исключительно в электронном формате через данную платформу.

Консультации по условиям участия, техническим требованиям и порядку заполнения форм доступны по телефону: 8 (692) 45-38-05.

Полный перечень требований, методические рекомендации, а также регламент предоставления субсидии опубликованы на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки и на официальном сайте департамента.

Программа призвана стимулировать локальное производство свежей сельхозпродукции, повысить устойчивость тепличных хозяйств к сезонным рискам и укрепить продовольственную безопасность региона.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

