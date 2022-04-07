Государство поддержит крымских аграриев

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2021 году, отметил важность развития и поддержки агропромышленного комплекса страны.

Два года назад президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности. Эффективность ее выполнения агропромом очень высока. Наша страна полностью обеспечивает себя — более чем на 100% — зерном и растительным маслом, рыбой и мясом, — рассказал Михаил Мишустин.

Благодаря заботе государства, в условиях санкций и водного дефицита, сельскохозяйственный сектор Крыма продолжает активно и динамично развиваться.

Доктрина продовольственной безопасности, о которой сообщил во время отчета перед депутатами Госдумы Михаил Мишустин, показывает свою эффективность. Жители Крыма, а также отдыхающие, обеспечены в полном объеме продовольственной пшеницей, хлебобулочными изделиями, фруктами, огурцами, томатами, мясом птицы. Более того, по отдельным видам продукции производство превышает внутреннее потребление и вывозится, в частности это виноград, косточковые и семечковые плоды, томаты, мясо птицы. На рынке продовольствия республики отсутствует дефицит сельхозпродукции, — отметила врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.

По информации минсельхоза РК, за 2014-2021 годы поддержка сельхозтоваропроизводителей Крыма составила 17,8 млрд. рублей. За 2021 год посевная площадь в Республике по отношению к 2013 году увеличена на 4,4% до 788 тысяч гектаров. Валовый сбор зерновых и зернобобовых в 2021 году составил 1433 тысячи тонн, что в 1,8 раза больше, чем в 2013 году. Площадь плодово-ягодных насаждений в Республике Крым в 2021 году составила 16,7 тысяч гектаров, что на 36% больше уровня 2013 года. Площадь виноградников в 2021 году составила 20,8 тысяч га, что на 11% больше уровня 2013 года. Валовый сбор плодов и ягод в 2021 году по отношению к 2013 году увеличен на 44,4%, до 164,3 тысяч тонн, винограда – почти на 30% — до 123,5 тысяч тонн.

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