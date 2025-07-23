Госуслуги.Дом: оплачивать жилищно-коммунальные ресурсы стало проще

Минстрой России совместно с Минцифры России проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне – мобильного приложения «Госуслуги Дом». За два года приложение стало надежным помощником россиян решении вопросов ЖКХ.

Оплата жилищно-коммунальных услуг через «Госуслуги.Дом» — одна из самых популярных функций приложения. С недавнего времени пользователям доступна «корзина платежей» — оплата всех счетов одним действием. Также появился статус «Переплата», позволяющий видеть счета, не требующие оплаты.

Данные становятся точнее:

250 млн платежек ежемесячно;

Уровень размещения в ГИС ЖКХ вырос с 74% до 83%;

Заполнение реквизитов — до 98%.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Это не только исключает факт фэйковый платежных документов, но и позволяет оплачивать каждый ресурс отдельно, так и оплатить все платежи одним нажатием.

Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, чтобы управлять недвижимостью.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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