Госуслуги.Дом: оплачивать жилищно-коммунальные ресурсы стало проще

Минстрой России совместно с Минцифры России проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне – мобильного приложения «Госуслуги Дом». За два года приложение стало надежным помощником россиян решении вопросов ЖКХ.
Оплата жилищно-коммунальных услуг через «Госуслуги.Дом» — одна из самых популярных функций приложения. С недавнего времени пользователям доступна «корзина платежей» — оплата всех счетов одним действием. Также появился статус «Переплата», позволяющий видеть счета, не требующие оплаты.
Данные становятся точнее:
- 250 млн платежек ежемесячно;
- Уровень размещения в ГИС ЖКХ вырос с 74% до 83%;
- Заполнение реквизитов — до 98%.
Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Это не только исключает факт фэйковый платежных документов, но и позволяет оплачивать каждый ресурс отдельно, так и оплатить все платежи одним нажатием.
Жильцам, которые не являются собственниками квартиры или частного дома, потребуется получить гостевой доступ от собственника, чтобы управлять недвижимостью.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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