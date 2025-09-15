Госветслужба Сеастополя бесплатно вакцинирует собак и кошек против бешенства

13 сентября госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе: в поселке Любимовка, селах Вишневое и Полюшко. Ветеринарные специалисты привили 152 животных – 90 собак и 62 кошки.
Следующая вакцинация собак и кошек против бешенства состоится 20 сентября в Гагаринском районе с 10:00 до 12:00:
— ул. Павла Корчагина, д. 30 (около бывшей ярмарки);
— ул. Героев Бреста, 1 (около почтового отделения).
С 12:30 до 14:30:
— ул. Маринеско (конечная маршрута 110);
— ул. Юмашева (около Торгового центра «Адриа»).
Дополнительная информация по телефону: +7-978-300-95-65.
Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: животные в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: животные в Крыму