Госветслужба Сеастополя бесплатно вакцинирует собак и кошек против бешенства

13 сентября госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе: в поселке Любимовка, селах Вишневое и Полюшко. Ветеринарные специалисты привили 152 животных – 90 собак и 62 кошки.

Следующая вакцинация собак и кошек против бешенства состоится 20 сентября в Гагаринском районе с 10:00 до 12:00: