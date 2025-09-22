Госветслужба Севастополя бесплатно вакцинирует собак и кошек против бешенства

Следующая вакцинация пройдет 27 сентября в Ленинском и Гагаринском районах.

20 сентября госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Гагаринском районе. Ветеринарные специалисты привили 92 животных – 60 собак и 32 кошки.

— с 10:00 до 12:00 в ЖК Уютный квартал на перекрестке ул. Корсунская и ул. Пионерская (около хозяйственного магазина) и на перекрестке ул. Керченская и ул. Демидова.

Гагаринский район:

— с 12:30 до 14:30 пл. 50 лет СССР (около к\т Россия) и на пересечении ул. Меньшикова и ул. Глухова.

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978) -300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя