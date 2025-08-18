Госветслужба Севастополя вакцинирует собак и кошек против бешенства. Бесплатно

Прямо сейчас:
фото: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:16 18.08.2025

16 августа госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе, в микрорайонах Бартеньевка и Радиогорка.

Ветеринарные специалисты привили 142 животных – 67 собак  и 75 кошек.

Следующая вакцинация пройдет 23 августа:

— с 10:00 до 12:00

1) в поселке Кача, ул. Первомайская, на площади около автостанции (конечная м/т 36);

2) в селе Орловка, Качинское шоссе (около остановки м/т 36 «Школа»).

— с 12:30 до 14:30

1) в поселке Кача, ул. Красноармейская, на повороте к водоносной станции;

2) в поселке Осипенко, ул. Сухий (около врачебной амбулатории).

Дополнительная информация по телефону: +7-978-300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 2 115

