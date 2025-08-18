Госветслужба Севастополя вакцинирует собак и кошек против бешенства. Бесплатно

16 августа госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе, в микрорайонах Бартеньевка и Радиогорка.
Ветеринарные специалисты привили 142 животных – 67 собак и 75 кошек.
Следующая вакцинация пройдет 23 августа:
— с 10:00 до 12:00
1) в поселке Кача, ул. Первомайская, на площади около автостанции (конечная м/т 36);
2) в селе Орловка, Качинское шоссе (около остановки м/т 36 «Школа»).
— с 12:30 до 14:30
1) в поселке Кача, ул. Красноармейская, на повороте к водоносной станции;
2) в поселке Осипенко, ул. Сухий (около врачебной амбулатории).
Дополнительная информация по телефону: +7-978-300-95-65.
Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
