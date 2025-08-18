Госветслужба Севастополя вакцинирует собак и кошек против бешенства. Бесплатно

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

В Севастополе реализуют более двух тысяч программ допобразования детей

Узнайте больше: В Севастополе реализуют более двух тысяч программ допобразования детей

16 августа госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе, в микрорайонах Бартеньевка и Радиогорка.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.