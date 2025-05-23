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Госветслужба Севастополя вакцинирует животных. Бесплатно
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Госветслужба Севастополя вакцинирует животных. Бесплатно

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:21 23.05.2025

Госветслужба проводит выездную бесплатную обязательную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Балаклаве. Привить своих животных можно в субботу, 24 мая с 10:00 до 14:00 по адресам:

  • ул. Жукова, около конечной остановки «Кадыковский комбинат»;
  • перекресток ул. Новикова и ул. Шелковичная (в районе рынка);
  • ул. 40 лет Октября, около д. 34 (на площадке возле магазина);
  • ул. Грошева, на площадке в районе дома 14, около магазина «Продукты».
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Напомним, госветслужба в течение всего года проводит бесплатные профилактические прививки и исследования, а также регистрацию и учет. Для их проведения владельцы животных могут обратиться в Севветцентр по телефону: +7 978-300-95-95.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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