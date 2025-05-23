Госветслужба Севастополя вакцинирует животных. Бесплатно

Госветслужба проводит выездную бесплатную обязательную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Балаклаве. Привить своих животных можно в субботу, 24 мая с 10:00 до 14:00 по адресам:

ул. Жукова, около конечной остановки «Кадыковский комбинат»;

перекресток ул. Новикова и ул. Шелковичная (в районе рынка);

ул. 40 лет Октября, около д. 34 (на площадке возле магазина);

ул. Грошева, на площадке в районе дома 14, около магазина «Продукты».

Напомним, госветслужба в течение всего года проводит бесплатные профилактические прививки и исследования, а также регистрацию и учет. Для их проведения владельцы животных могут обратиться в Севветцентр по телефону: +7 978-300-95-95.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя