Госветслужба в Севастополе бесплатно вакцинирует собак и кошек против бешенства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Госветслужба в Севастополе бесплатно вакцинирует собак и кошек против бешенства

Опубликовал: КрымPRESS в Животные Крыма 11:14 11.08.2025

9 августа госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе, в микрорайонах Мекензиевы горы и Голландия. Ветеринарные специалисты привили 180 животных – 120 собак и 60 кошек.

Следующая вакцинация пройдет 16 августа с 10:00 до 12:00 в микрорайоне Бартеньевка:

1) ул. Александера, в сквере возле памятника Г. А. Александеру;
2) на перекрестке ул. Казарского и ул. Потемкинцев, на площадке около продуктового магазина.

С 12:30 до 14:30 в микрорайоне Радиогорка:

1) ул. Загордянского, около конечной остановки автобуса 49
2) ул. Пьянзина, напротив газовой подстанции.

Дополнительная информация по телефону: +7-978-300-95-65.

Напомним, бешенство – смертельно опасная болезнь животных и человека. За отсутствие у собак и кошек обязательной вакцинации их владельцы несут административную ответственность.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 5

