Госветслужба в Севастополе бесплатно вакцинирует собак и кошек против бешенства

9 августа госветслужба Севастополя провела выездную бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства в Нахимовском районе, в микрорайонах Мекензиевы горы и Голландия. Ветеринарные специалисты привили 180 животных – 120 собак и 60 кошек.

Следующая вакцинация пройдет 16 августа с 10:00 до 12:00 в микрорайоне Бартеньевка: