Готов к показу проект второй очереди реконструкции севастопольского парка Победы

На проектирование потребовалось почти пять лет. Сроки затянули неоднократная смена подрядчиков, археологические раскопки и множество согласований в высоких кабинетах.

Вторая очередь реконструкции парка Победы затронет два участка на его территории. Первый в 3,6 га — в районе улицы Парковой. Второй — в 2,6 га — в районе улиц Фадеева и Летчиков. Заказчик реконструкции — ГКУ «Единая дирекция капитального строительства».

Первоначальный проект, который с 2019 года выполняло подведомственный департаменту архитектуры «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды», не прошел фильтр архитектурно-градостроительного совета. Подрядчика сменили на АО «Севастопольстройпроект». Его разработчики переосмыслили концепцию реконструкции и благоустройства парка в стилистике уже выполненной первой очереди, разработали план озеленения, сохранения пешеходных связей с уже существующей застройкой, бережно отнеслись к объектам культурного наследия — остаткам шести межевых стен Херсонесской хоры IV века до н.э.

Итак, согласно проекта, на благоустраиваемой территории появятся модульные здания администрации парка, два объекта общественного питания с туалетами, несколько детских площадок, площадки для отдыха с качелями и гамаками, площадки для занятий йогой и физкультурой, скейт-парк, памп-трек, велопарковка, стоянка для электросамокатов, беседка, зеленый тоннель и площадка для выгула собак.

Изюминкой проекта будет комплекс для игр с водой. Аквазона состоит из сложной системы ручьев, дамб, помп и брызгалок. Каждый может наполнить ручей водой, пустить кораблик, поднять воду на уровень выше с помощью винта Архимеда.

Запланирована площадка для выставок картин и цветов. Ее навес дополнен системой туманообразования, которая позволит дополнительно охладить наружный воздух в летний период.

Руины межевых античных стен выделят подсветкой. Над одной из них перекинут стальной пешеходный мост.

Особое внимание уделено озеленению парка. По словам проектировщиков, им удалось отстоять от сноса почти 2700 деревьев. В пользу зеленых насаждений пришлось отказаться и убедить в этом заказчиков от теннисных кортов и эстрадной площадки. В парке дополнительно высадят почти 10 тысяч новых растений: хвойные и лиственные деревья и многолетние кустарники.

Насколько удалось выяснить «Севастопольской газете», проект будет презентован жителям Гагаринского района в субботу, 10 августа, в парке Победы у входа со стороны ул.Парковой.

источник: «Севастопольская газета»