Готов ли Севастополе к сдаче ЕГЭ покажут пробные экзамены

Основной период проведения ЕГЭ 2020 года стартует по всей стране с пробных экзаменов, которые состоятся 29 и 30 июня.

В ходе тренировочных мероприятий будет отработано соблюдение мер противоэпидемической безопасности участников экзаменов, протестировано программное обеспечение, задействованное при проведении ЕГЭ, отлажены организационные процедуры, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, экзаменационная кампания этого года имеет ряд особенностей. ЕГЭ проводится только для тех участников, которые планируют поступать в вузы.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, помещения будут дезинфицироваться, в обязательном порядке будет осуществляться термометрия организаторов и участников экзамена. Вместо традиционной рассадки по 15 человек, в каждой аудитории будут находиться не более 8 участников экзамена, и рассажены они будут в шахматном порядке.

Отметим, в пробных экзаменах школьники принимать участие не будут. Тренировочные мероприятия проводятся для работников пунктов проведения экзамена, — подчёркивают в городском Департаменте образования и науки.

В Севастополе организованы 12 пунктов проведения экзаменов с онлайн видеонаблюдением на базе образовательных организаций города, 5 ППЭ на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья и 1 ППЭ на базе медицинского учреждения.

На сегодняшний день в региональной базе зарегистрировано 2 617 участников ЕГЭ.

Напомним, основной период ЕГЭ-2020 пройдет с 3 по 25 июля. Так:

3 июля выпускники одиннадцатых классов будут сдавать экзамены по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля — русский язык, 10 июля — профильную математику.

13 июля — историю и физику, 16 июля — обществознание и химию.

20 июля — биологию и письменную часть по иностранным языкам, а 22 и 23 июля — устную часть.

Предусмотрены также резервные дни проведения ЕГЭ.

24 июля — по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков, а 25 июля – по всем учебным предметам.

Дополнительный период проведения экзаменов в августе:

3 августа – ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,

5 августа – ЕГЭ по русскому языку,

7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Ознакомиться с проектом расписания проведения единого государственного экзамена в 2020 году: http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/