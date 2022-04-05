Готовится обмен пленными, но Киев не отдаст офицеров из Крыма. Информация проверяется

Россия и Украина готовят обмен пленными. Предварительно, речь идет о формуле «86 на 86». Однако в этих списках нет некоторых офицеров из Крыма. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, ей передали список офицеров, «в отношении которых якобы было принято решение, что они обмену не подлежат и в отношении их может быть принято решение о смертной казни«.

Я буду проверять, делать запросы украинской стороне, проверять в международных органах, — цитирует российского омбудсмена ТАСС .

Неофициально, речь идет об офицерах, до 2014 года (воссоединения Крыма с Россией) находившихся в рядах ВСУ. Киев считает их «предателями».

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