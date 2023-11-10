Готовность – 99%. Строители готовятся к сдаче очередного детского сада в Симферополе

Детский сад на пересечении улиц Хайри Эмир Заде и Урукуста в Симферополе построен на 99%. Об этом сообщили в республиканском минстрое.

Сейчас специалисты завершают монтаж оборудования в прачечной и пищеблоке, установку слаботочных систем, монтаж малых архитектурных форм и озеленение прилегающей территории.

В учреждении, рассчитанном на 260 мест, разместили 13 разновозрастных групп, спортивный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский кабинет, комнату охраны и кабинеты индивидуальных занятий.

Двухэтажное здание детского сада площадью почти 5 тыс. кв. метров подключено ко всем коммуникациям, на территории дошкольного учреждения построена автономная котельная. Кроме того, для маломобильных групп населения предусмотрены специальные подъемники и лифт.

Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость строительства составляет 346,5 млн. рублей, — уточнили в минстрое РК.

Завершить работы планируется в декабре этого года.

Фото: министерство строительства и архитектуры РК.