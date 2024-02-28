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Готовность нового водовода в Евпатории – порядка 30%

Готовность нового водовода в Евпатории – порядка 30%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 12:50 28.02.2024

Техническая готовность водовода, строительство которого ведется в Евпатории, составляет 30%. Комплекс включает в себя водопроводную насосную станцию и резервуар чистой воды объемом 12 тыс. кубометров. Кроме того, на стройплощадке предусмотрены подземные накопительные емкости хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, склад для кислородных баллонов и трансформаторная подстанция.

Готовность нового водовода в Евпатории – порядка 30%

На сегодняшний день специалистами ведутся работы по строительству линейной части водопровода с устройством камер и резервуаром чистой воды. Строители уже проложили порядка 9 километров труб.

Ввести в эксплуатацию новый водовод, который обеспечит качественной водой всю Евпаторию, планируется до конца 2025 года. Его производительность составит 4 тыс. кубометров в час, — отметили в минстрое Крыма.

Готовность нового водовода в Евпатории – порядка 30%

Напомним, строительство объекта ведется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Стоимость контракта на выполнение строительно-монтажных работ составляет 2,2 млрд. рублей.

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Готовность нового водовода в Евпатории – порядка 30%

Фото и материалы: министерство строительства и архитектуры РК.

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