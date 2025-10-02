Совместно с региональными командами мы готовим топливно-энергетический баланс для каждого региона, детально погружаемся во все проблемы и учитываем местные особенности, чтобы построить индивидуальную программу для каждого. В работе принимают участие представители ведущих компаний отрасли, – сообщил Министр энергетики РФ.

Помимо прочего, Сергей Цивилев отметил, что в прошлый осенне-зимний период в Крыму был зафиксирован новый рекорд энергопотребления, и еще один – уже летом. Динамика позволяет предположить, что грядущей зимой может быть установлен очередной пик спроса на электрическую энергию. В связи с этим Министр энергетики России акцентировал важность удовлетворения растущих потребностей населения.

В ходе доклада Сергей Аксёнов сообщил, что общая готовность Республики Крым к отопительному сезону составляет 95 %.

Готовность образовательных и лечебных учреждений близится к 100 %. Соответствующие службы постепенно заканчивают подготовку теплосетей, котельных и теплопунктов, дорабатывают все нюансы. Аварийные бригады также готовы при возникновении нештатных ситуаций ликвидировать неисправности в сжатые сроки. Главы администраций муниципальных образований находятся на связи с жителями многоквартирных домов. Решаются вопросы по сохранению тепла в подъездах, рассматриваются дополнительные возможности утепления. При этом все основные моменты уже уточнены и находятся в стадии реализации, – рассказал Глава республики.

Глава Крыма подчеркнул:

До наступления холодов все подготовительные работы к прохождению отопительного сезона будут гарантированно выполнены в полном объеме. В этой части проблем нет и не будет.

Также Сергей Аксёнов остановился на теме стабильного функционирования объектов электроэнергетики.

Юг России, включая Крым, показал летом определенную энергетическую устойчивость. Республика постоянно находилась на связи с Министерством энергетики РФ, которое оперативно оказывало нам содействие по всем возникавшим вопросам. Вместе с тем в республике отмечается рост потребления электроэнергии. Согласно прогнозам, до 2030 года нагрузка на энергосистему вырастет примерно на 8 %. В связи с этим требуется обсудить и принять ряд дополнительных мер для дальнейшего развития сферы электроэнергетики в Крыму, – сказал Глава республики.

Далее Министр энергетики России провел совещание по вопросу создания научно-производственной площадки в сфере электроэнергетики в Крыму, прежде всего по возобновляемым источникам энергии.

Обсуждались планы запуска эффективной эксплуатации имеющихся на территории республики объектов ветряной и солнечной генерации; пилотный проект по установке накопителя энергии; вопросы гидроэнергетики и потенциал создания в Крыму гидроаккумулирующей электростанции; использование малодебитных газовых скважин для производства электроэнергии.

Сергей Аксёнов считает, что организация научно-производственной площадки в Крыму в результате значительно повлияет на развитие республики и соседних регионов.

У нас есть дополнительные возможности по выработке электроэнергии, но главное – в этом есть необходимость. Нехватку энергии в период летних нагрузок ощущали практически все: и Крым, и Севастополь, и Ростовская область. Южный федеральный округ в целом нуждается в дополнительных мощностях, которые мы сможем вырабатывать на территории республики. У нас уже есть ряд нестандартных предложений, которые можно будет реализовать с крупными сетевыми компаниями, которые работают на материке, – поделился Глава Крыма.

В заключение Сергей Аксёнов выразил признательность Сергею Цивилеву и Минэнерго России за активное и плодотворное сотрудничество.

Благодаря поддержке Сергея Евгеньевича многие задачи находятся в процессе исполнения, а по некоторым поручениям уже приняты решения. Спасибо, что уделяете республике особое внимание. Уверен, все поставленные цели будут нами совместно успешно реализованы, – сказал Глава Крыма.

В мероприятиях приняли участие губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко, министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин, генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Максим Шклярский, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым