Готовьте деньги! В Севастополе заработали платные парковки

Платные парковки заработали в Балаклаве и центральной части Севастополя. Всего организовано порядка тысячи платных парковочных мест, из которых 10% предназначены для стоянки автомобилей льготных категорий граждан.

По словам начальника отдела организации дорожного движения и содержания дорог департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Романа Рамазанова, разрешение на бесплатную парковку льготники могут оформить через портал госуслуг или лично в Департаменте транспорта. Кроме того, существует возможность приобретения резидентного парковочного разрешения сроком на один год и нерезидентного парковочного разрешения на месяц, полгода или год. Разрешение представляет собой абонемент на соответствующий календарный период, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В центре Севастополя час парковки стоит 35 рублей, в Балаклаве – 50 рублей. Существует несколько способов оплаты:

наличными через терминалы Пейберри;

банковской картой через паркоматы;

через мобильное приложение ruparking

в личном кабинете на сайте sevparking.ru

отправить СМС на номер 7878. Всю необходимую информацию можно получить на портале sevparking.ru или по телефону горячей линии +79782541980. Штраф за размещение транспорта без оплаты составляет 1500 рублей.