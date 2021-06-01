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Готовьте деньги! В Севастополе заработали платные парковки
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Готовьте деньги! В Севастополе заработали платные парковки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:57 01.06.2021

Платные парковки заработали в Балаклаве и центральной части Севастополя.  Всего организовано порядка тысячи платных парковочных мест, из которых  10% предназначены для стоянки автомобилей льготных категорий граждан.

По словам  начальника отдела организации дорожного движения и содержания дорог департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Романа Рамазанова, разрешение на бесплатную парковку льготники могут оформить через портал госуслуг или лично в Департаменте транспорта. Кроме того, существует возможность приобретения резидентного парковочного разрешения сроком на один год и нерезидентного парковочного разрешения на месяц, полгода или год. Разрешение представляет собой абонемент на соответствующий календарный период, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В центре Севастополя час парковки стоит 35 рублей, в Балаклаве – 50 рублей. Существует несколько способов оплаты:
  • наличными через терминалы Пейберри;
  • банковской картой через паркоматы;
  • через мобильное приложение ruparking
  • в личном кабинете на сайте sevparking.ru
  • отправить СМС на номер 7878.

Всю необходимую информацию можно получить на портале sevparking.ru или по телефону горячей линии +79782541980. Штраф за размещение транспорта без оплаты  составляет 1500 рублей.

Готовьте деньги! В Севастополе заработали платные парковки

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