Готовьте деньги! В Севастополе заработали платные парковки

Платные парковки заработали в Балаклаве и центральной части Севастополя. Всего организовано порядка тысячи платных парковочных мест, из которых 10% предназначены для стоянки автомобилей льготных категорий граждан.
По словам начальника отдела организации дорожного движения и содержания дорог департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Романа Рамазанова, разрешение на бесплатную парковку льготники могут оформить через портал госуслуг или лично в Департаменте транспорта. Кроме того, существует возможность приобретения резидентного парковочного разрешения сроком на один год и нерезидентного парковочного разрешения на месяц, полгода или год. Разрешение представляет собой абонемент на соответствующий календарный период, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
- наличными через терминалы Пейберри;
- банковской картой через паркоматы;
- через мобильное приложение ruparking
- в личном кабинете на сайте sevparking.ru
- отправить СМС на номер 7878.
Всю необходимую информацию можно получить на портале sevparking.ru или по телефону горячей линии +79782541980. Штраф за размещение транспорта без оплаты составляет 1500 рублей.
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