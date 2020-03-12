Готовы принять 80 тысяч туристов. Планы севастопольской винодельни «Золотая Балка» на 2020 год

Винодельня «Золотая Балка» на международной туристической конференции «Интурмаркет – 2020» представила проект эногастрономического туристического кластера. В предстоящем сезоне предприятие готово принять около 80 тысяч посетителей и предложить самый широкий спектр туристических сервисов.

«Золотая Балка» — одна из главных точек на туристической карте Крыма и Севастополя. Ежегодно винодельню и мероприятия в формате событийного туризма, организованные «Золотой Балкой», посещают около 60 тысяч человек. Объем инвестиций, направленных на развитие туристической инфраструктуры, с 2016 года составил около 700 млн. рублей. Виноградники и производственный комплекс «Золотой Балки» – образец современного европейского подхода не только к виноградарству и виноделию, но и к коммуникации с потребителем. Все производственные процессы винодельни полностью прозрачны для посетителей и туристов. «Золотая Балка» входит в такие масштабные туристические маршруты, как «Винная дорога Крыма» и «Золотое кольцо Боспорского царства», а также является ключевым объектом перспективного проекта «Центр развития международного туризма в Балаклавской бухте», — отмечают в пресс-службе Агрофирмы «Золотая Балка».