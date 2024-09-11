В Крыму — научная конференция виноградарства и виноделия

Международная научно-практическая конференция виноградарства и виноделия стартовала во всероссийском национальном научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия «Магарач» Минобрнауки России, сообщается в

10 сентября — первый день международной научно-практической конференции MTSITVW 2024 «Современные тенденции науки, инновационные технологии в виноградарстве и виноделии», посвященной 100-летию со дня рождения корифеев отечественной науки о виноделии Валуйко Германа Георгиевича и Зинченко Василия Ивановича, — говорится в сообщении.

Пленарное заседание в торжественной обстановке конференц-зала института «Магарач» открыл директор института Владимир Лиховской. С приветственными словами выступили академики РАН Юрий Лачуга Юрий, Ирина Донник и Владимир Косолапов. Научным сотрудникам были вручены юбилейные медали «300 лет Российской академии наук», а от Министерства сельского хозяйства Республики Крым — почетные грамоты и благодарности.

В завершении мероприятия доктор технических наук, заведующий лабораторией коньяка института «Магарач» Виктор Загоруйко провел для гостей традиционную дегустацию винограда селекции института и лучших вин Крыма.

источник: ТАСС