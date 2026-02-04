Прямо сейчас:
Готовятся к отключение интернета? Минцифры России обновило «белый список» сервисов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:28 04.02.2026

Минцифры расширило так называемый «белый список» платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.

В «белый список» включены новые сервисы – российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов, – сказано в сообщении.

В очередную волну расширения перечня внесены банки ВТБ и ПСБ, железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат». Также туда попали государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков.

Список пополнился и рядом СМИ. Это медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ», уточнили в Минцифры.

Также в очередную волну расширения попали операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур», онлайн-кассы «Эвотор», мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса, компания «Росагролизинг», магазин «Детский мир», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», маркетплейс «Мегамаркет» и ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.

Узнайте больше:  В Крыму обсуждают вопросы обеспечения участников СВО из числа детей-сирот жилыми помещениями

В список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности, – утонили в профильном министерстве.

В начале декабря 2025 года сообщалось, что Минцифры расширило перечень российских сайтов, которые останутся доступными в периоды отключений мобильного интернета. В обновленный список добавлены социально значимые сервисы ряда регионов в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта и др. Кроме того, в него вошли сайты администраций некоторых субъектов РФ.

Кроме того, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции сообщил, что в начале этого года интернет-сервисы по отслеживанию глюкозы в крови включат в «белые списки».

источник: РИА Новости Крым 

