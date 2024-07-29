Говорил о Крыме: в Эстонии хотят вынести вотум недоверия новому министру

Ряд оппозиционных партий парламента Эстонии намерен инициировать вотум недоверия недавно утвержденному на пост министра инфраструктуры Владимиру Свету в связи с его высказыванием о Крыме, сделанным несколько лет назад. Об этом сообщил эстонский портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на председателя оппозиционной партии «Отечество» Урмаса Рейнсалу.

По его оценкам, слова Света о Крыме, высказанные им в интервью русскоязычному изданию «Вечерка» в 2018 году, делают неуместным его пребывание в правительстве. Свет, в частности, указал, что большинство крымчан хотят жить в составе России, и назвал Крым де-факто российским. В связи с этим «Отечество» вместе с другими оппозиционными партиями собирается инициировать вотум недоверия Свету, который был назначен на пост министра промышленности 22 июля, отмечает портал.

Рейнсалу отметил, что позиция Света остается актуальной несмотря на публичный отказ политика от этих высказываний, сделанный, как утверждает председатель «Отечества», под давлением.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

источник: ТАСС