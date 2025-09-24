Говорит — нашёл в лесу: в Феодосии изъяли марихуану в крупном размере

В Феодосии сотрудники полиции раскрыли очередной факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Феодосии провели обыск в частном домовладении 57-летнего местного жителя. По словам мужчины, он нашёл свёрток в полимерном пакете с растительным веществом во время прогулки по лесу, а затем решил сохранить «находку» и спрятал её у себя дома. Изъятое направлено на экспертизу, результаты которой показали, что исследуемое является наркотическим средством — марихуана, общим весом 147,69 граммов, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
