Говорите — весна? На Крым идёт холодный фронт

Холодный фронтальный раздел придет на полуостров в воскресенье и снизит температуру воздуха до минусовых значений. Об этом

рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Она уточнила, что заморозки до 2 градусов ниже нуля будут только ночью и в степных и предгорных районах, но в остальной части Крыма значения термометров будут немногим выше – всего 1-3 градуса тепла.