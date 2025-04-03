Говорите — весна? На Крым идёт холодный фронт

Дневные температуры, после 10-15 градусов, как мы прогнозируем, составят всего лишь 4-9 градусов тепла в течение всей следующей недели», – добавила начальник гидрометцентра.
Кроме похолодания синоптики прогнозируют и продолжительные осадки. Дождь начнется еще в воскресенье, 6 апреля, и продолжится до конца недели. В горах обещают мокрый снег.
источник: РИА Новости Крым
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