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Говорите - весна? На Крым идёт холодный фронт
фото: pxhere.com

Говорите — весна? На Крым идёт холодный фронт

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:31 03.04.2025

Холодный фронтальный раздел придет на полуостров в воскресенье и снизит температуру воздуха до минусовых значений. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Она уточнила, что заморозки до 2 градусов ниже нуля будут только ночью и в степных и предгорных районах, но в остальной части Крыма значения термометров будут немногим выше – всего 1-3 градуса тепла.

Дневные температуры, после 10-15 градусов, как мы прогнозируем, составят всего лишь 4-9 градусов тепла в течение всей следующей недели», – добавила начальник гидрометцентра.

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Кроме похолодания синоптики прогнозируют и продолжительные осадки. Дождь начнется еще в воскресенье, 6 апреля, и продолжится до конца недели. В горах обещают мокрый снег.

источник: РИА Новости Крым 

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