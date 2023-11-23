Говорят, что россияне могут не платить за услуги ЖКХ… Правда?

В социальных сетях распространяют сообщения о том, что граждане России имеют право не платить за жилищно-коммунальные услуги. В сообщении ссылаются на постановление № 1498 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ», которое возобновляет силу и действие постановления Совета Министров РСФСР от 25 сентября 1985 г. В публикации также говорится, что оплата услуг ЖКХ для граждан отменена и возложена на РФ на федеральный бюджет.

Aif.ru в рамках проекта «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации, убедился, что это совсем не так.

Постановлением Правительства РФ от 06.09.2021 № 1498 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» ранее было отменено постановление № 25. При этом приказом Минстроя России 14.05.2021 № 292/пр были утверждены новые Правила пользования жилыми помещениями.

Новые правила не коснулись требований к собственникам — физическим лицам, а только юридических лиц, которые являются собственниками помещений. В остальном новые правила повторяют положения Жилищного кодекса и других законов о жилье.

Приказ Минстроя России от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» вступил в силу с 1 марта 2022 года.

А что с требованием по оплате ЖКУ?

Требование об оплате никто не отменял. Согласно статье 153 Жилищного кодекса РФ, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Это касается арендаторов, членов жилищных кооперативов, собственников и застройщиков.

В силу ч. 11 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Если в квартире никто не зарегистрирован и не живет, собственник жилья обязан оплачивать коммунальные платежи в полном объеме.

источник: Аргументы и Факты