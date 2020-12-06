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Грабят! Средь бела дня... В Севастополе мужчина избил и обворовал прохожего
фото: Momonator (pixabay.com)

Грабят! Средь бела дня… В Севастополе мужчина избил и обворовал прохожего

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:39 06.12.2020

А история, произошедшая в Севастополе, такова:

35-летний житель села Штурмовое увидел на одной из улиц города выпившего прохожего и у него созрел преступный умысел. Незнакомец подбежал к мужчине, нанёс ему несколько ударов, открыто похитил у потерпевшего два мобильных телефона и банковскую карту, а затем скрылся. Один из похищенных смартфонов злоумышленник разбил, так как не смог разблокировать, а с помощью второго устройства и установленного на нём банковского приложения снял с украденной карты около 9 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Полицейские выяснили, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Грабят! Средь бела дня... В Севастополе мужчина избил и обворовал прохожего

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