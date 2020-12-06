Грабят! Средь бела дня... В Севастополе мужчина избил и обворовал прохожего

А история, произошедшая в Севастополе, такова:

35-летний житель села Штурмовое увидел на одной из улиц города выпившего прохожего и у него созрел преступный умысел. Незнакомец подбежал к мужчине, нанёс ему несколько ударов, открыто похитил у потерпевшего два мобильных телефона и банковскую карту, а затем скрылся. Один из похищенных смартфонов злоумышленник разбил, так как не смог разблокировать, а с помощью второго устройства и установленного на нём банковского приложения снял с украденной карты около 9 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Полицейские выяснили, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.