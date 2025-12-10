Градсовет Севастополя поддержал мастер-план комплексного развития территории ул. Б. Морской, 1 и пр. Нахимова

На заседании Градостроительного совета представлен обновленный мастер-план комплексного развития территории по адресу: ул. Большая Морская, д.1, пр. Нахимова, д.21, д.19, Воронина д.10. Проект подготовлен архитектурным бюро «Основа» и является уточненной версией ранее рассмотренной концепции.

Основные объемно-пространственные решения проекта остаются неизменными. Работа была сосредоточена на уточнении функционального наполнения, планировочных решений и технико-экономических показателей. При этом все ограничения, связанные с охранным статусом центрального здания конструкторского бюро «Черноморец», полностью учтены, — цитирует пресс-служба главного архитектора эскизного отдела АПБ «Основа» Илью Мордвинцева.

Здание ЦКБ «Черноморец», являющееся объектом культурного наследия, сохраняется и подлежит полной реставрации с последующим приспособлением под пятизвездочную гостиницу на 60 номеров. Разработчики подчеркнули, что работы будут выполнены максимально деликатно.

На месте утраченных и подлежащих сносу зданий предусмотрено строительство гостиничного корпуса на 115 номеров, здания апартаментов, а также восстановление исторического дома Кондакова. В нем планируется разместить общественные функции — кафе, ресторан или винный бутик. Высотные параметры новых объектов не превышают существующие, что позволяет сохранить привычный силуэт квартала.

Общий номерной фонд будущего гостиничного комплекса составит 197 номеров, а суммарная площадь зданий — около 23 тысяч квадратных метров.

Проект также предусматривает перенос и строительство новой трансформаторной подстанции; организацию раздельных потоков гостевого и служебного транспорта; создание удобных пешеходных маршрутов и дополнительных входов в корпуса; размещение подземного паркинга; устройство SPA-комплекса в новом гостиничном корпусе.

По итогам обсуждения Градостроительный совет поддержал уточненную концепцию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя