Градсовет Севастополя рассмотрел проекты развития территорий города

Градостроительный совет под председательством губернатора Севастополя Михаила Развожаева 21 февраля рассмотрел ряд проектов, предусматривающих комплексное развитие территорий в различных районах города.

Программа КРТ призвана упорядочить застройку в городе и помочь Севастополю решить вопрос со служебным жильём для врачей и учителей. Правилами предусмотрено, что застройщик обязан выделить городу не менее 5% от общей площади помещений, а также обеспечить социальную инфраструктуру: построить новые школы, детские сады, медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные комплексы. Это позволит не только создать комфортные условия для людей, но и обеспечить новые рабочие места, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Он отметил, что задача градостроительного совета – изучить, что будет из себя представлять застройка, какие социальные объекты появятся в районе, будет ли обеспечена транспортная доступность. Эстетическую составляющую в случае утверждения проекта рассматривает уже другой орган – архитектурно-художественный совет. При этом Михаил Развожаев особо обратил внимание проектировщиков, что новая застройка уже должна соответствовать принятому ранее дизайн-коду Севастополя.

Также по поручению главы города в Севастополе появится технический совет, который возглавит заместитель губернатора Алексей Парикин.

Задачей технического совета станет рассмотрение каждого проекта с привлечением всех отраслевых специалистов в области коммунальной инфраструктуры, транспорта и других сфер. Это позволит изучать проекты как можно более досконально до их вынесения на градостроительный совет, – подчеркивает губернатор.

В ходе сегодняшнего заседания градостроительный совет одобрил строительство двух жилых массивов в районе Сапун-горы. Проектировщики предусмотрели строительство школ, детских садов, медицинских учреждений. Проект также предполагает озеленение территории, обустройство многоярусных и подземных парковок. Члены градсовета предложили авторам предусмотреть также строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и культурного центра. После детальной проработки проекты обоих жилых массивов будут представлены на заседании архитектурно-художественного совета.

В районе 6-го километра Балаклавского шоссе проектировщики предложили создать клубный посёлок: многоэтажных домов здесь не будет, только ИЖС – но планировку авторам предложили пересмотреть, поскольку представленная концепция не рациональна. Проект также предполагает строительство школы, детского сада и поликлиники. Участники заседания сошлись во мнении, что доступ в социальные учреждения должен быть не только у жителей посёлка, но и у тех, кто живёт поблизости.

На улице Гоголя – там, где раньше располагался хлебозавод – предложили построить многоквартирный дом. Участок с 2018 года находится в долгосрочной аренде у ООО «Инвест-Центр». Досконально проработанный проект, который положительно оценили члены градсовета, предполагает, помимо строительства жилого дома с просторными квартирами, обустройство коммерческих помещений на первом этаже и подземного паркинга. Во время обсуждения проекта от членов градостроительного совета поступило предложение передать помещение на первом этаже нашей художественной школе – и так решить задачу, которую перед застройщиком стоит по программе КРТ. Этот вопрос будет рассмотрен совместно с инвестором.

В Инкермане, в районе улицы Погорелова, предложили построить три высотных дома, а также обустроить физкультурно-оздоровительный комплекс и организовать в одном из домов встроенный детский сад, а ещё – построить одноэтажное здание магазина. Вопрос о торговом объекте будет дополнительно обсуждаться в дальнейшем – возможно, что вместо него город построит детский сад или новую школу.

Наконец, проектировщики многоэтажной застройки в районе авторынка на Фиолентовском шоссе не предусмотрели в своем проекте ни образовательные, ни спортивные объекты. Поэтому их мастер-план был отправлен градостроительным советом на доработку.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя