График Дней здоровья на ноябрь в Севастополе

График Дней здоровья на ноябрь для жителей Севастополя, сел Балаклавского района и Северной стороны

В указанные даты с 9:00 до 14:00 будет проводиться диспансеризация, в том числе репродуктивный скрининг для граждан 18-49 лет с расширенным биохимическим анализом крови, ОАК, ПСА, ФЛЮ, маммографией, онкоскрининг, осмотр гинеколога и терапевта для пациентов, прикрепленных к Гб № 1 (к любой поликлинике), ранее не проходивших профилактические мероприятия в 2025 году. В остальных поликлиниках с 9:00 до 14:00 работают кабинеты профилактики по графику.

Городская больница № 4:

01.11.2025 — ФАП с. Фронтовое (ул. Юбилейная, 6);

08.11.2025 — ФАП с Дальнее (с. Дальнее, д.7а);

15.11.2025 — ФАП с. Вишневое (ул. Качинская, д. 29а);

22.11.2025 — ФАП с. Андреевка (ул. Садовая, д. 20).

Городская больница № 9:

05.11.25 — СВА с. Орлиное (ул. Тюкова, 115)

12.11.25 — АОПСМ с. Терновка (ул. Балаклавская, 6)

19.11.25 — ФАП с. Резервное (ул. Вишнякова 10а)

26.11.25 — ВА Сахарная Головка (ул. Костычева, 6а)

Жители смогут посетить терапевта и узких специалистов, а также пройти инструментальные исследования. Время работы: с 09:00 до 14:00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя