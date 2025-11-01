Прямо сейчас:
График Дней здоровья на ноябрь в Севастополе
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

01.11.2025

График Дней здоровья на ноябрь для жителей Севастополя, сел Балаклавского района и Северной стороны

Городская больница № 1:

  • 08.11.2025 — Поликлиника № 5 (ул. Геннериха,1);
  • 15.11.2025 — Женская консультация № 1 (ул. Правды, 6), совместно с онкологами;
  • 22.11.2025 — Поликлиника № 2 (ул. Ерошенко,11);
  • 29.11.2025 — Поликлиника № 1 (пл. Восставших,1).

В указанные даты с 9:00 до 14:00 будет проводиться диспансеризация, в том числе репродуктивный скрининг для граждан 18-49 лет с расширенным биохимическим анализом крови, ОАК, ПСА, ФЛЮ, маммографией, онкоскрининг, осмотр гинеколога и терапевта для пациентов, прикрепленных к Гб № 1 (к любой поликлинике), ранее не проходивших профилактические мероприятия в 2025 году. В остальных поликлиниках с 9:00 до 14:00 работают кабинеты профилактики по графику.

Городская больница № 4:

  • 01.11.2025 — ФАП с. Фронтовое (ул. Юбилейная, 6);
  • 08.11.2025 — ФАП с Дальнее (с. Дальнее, д.7а);
  • 15.11.2025 — ФАП с. Вишневое (ул. Качинская, д. 29а);
  • 22.11.2025 — ФАП с. Андреевка (ул. Садовая, д. 20).
Городская больница № 9:

  • 05.11.25 — СВА с. Орлиное (ул. Тюкова, 115)
  • 12.11.25 — АОПСМ с. Терновка (ул. Балаклавская, 6)
  • 19.11.25 — ФАП с. Резервное (ул. Вишнякова 10а)
  • 26.11.25 — ВА Сахарная Головка (ул. Костычева, 6а)

Жители смогут посетить терапевта и узких специалистов, а также пройти инструментальные исследования. Время работы: с 09:00 до 14:00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

