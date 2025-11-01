График Дней здоровья на ноябрь в Севастополе

График Дней здоровья на ноябрь для жителей Севастополя, сел Балаклавского района и Северной стороны
Городская больница № 1:
- 08.11.2025 — Поликлиника № 5 (ул. Геннериха,1);
- 15.11.2025 — Женская консультация № 1 (ул. Правды, 6), совместно с онкологами;
- 22.11.2025 — Поликлиника № 2 (ул. Ерошенко,11);
- 29.11.2025 — Поликлиника № 1 (пл. Восставших,1).
В указанные даты с 9:00 до 14:00 будет проводиться диспансеризация, в том числе репродуктивный скрининг для граждан 18-49 лет с расширенным биохимическим анализом крови, ОАК, ПСА, ФЛЮ, маммографией, онкоскрининг, осмотр гинеколога и терапевта для пациентов, прикрепленных к Гб № 1 (к любой поликлинике), ранее не проходивших профилактические мероприятия в 2025 году. В остальных поликлиниках с 9:00 до 14:00 работают кабинеты профилактики по графику.
Городская больница № 4:
- 01.11.2025 — ФАП с. Фронтовое (ул. Юбилейная, 6);
- 08.11.2025 — ФАП с Дальнее (с. Дальнее, д.7а);
- 15.11.2025 — ФАП с. Вишневое (ул. Качинская, д. 29а);
- 22.11.2025 — ФАП с. Андреевка (ул. Садовая, д. 20).
Городская больница № 9:
- 05.11.25 — СВА с. Орлиное (ул. Тюкова, 115)
- 12.11.25 — АОПСМ с. Терновка (ул. Балаклавская, 6)
- 19.11.25 — ФАП с. Резервное (ул. Вишнякова 10а)
- 26.11.25 — ВА Сахарная Головка (ул. Костычева, 6а)
Жители смогут посетить терапевта и узких специалистов, а также пройти инструментальные исследования. Время работы: с 09:00 до 14:00.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
