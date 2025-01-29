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График грейдирования грунтовых дорог в Феодосии опубликуют в ближайшие дни
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

График грейдирования грунтовых дорог в Феодосии опубликуют в ближайшие дни

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:09 29.01.2025

Глава Республики Крым совершил очередную рабочую поездку в городской округ Феодосия, в рамках которой осмотрел социальные и инфраструктурные объекты, а также пообщался с местным населением. Сергей Аксёнов раскритиковал работу администрации муниципального образования в части коммуникации с гражданами. 

Если люди не задают вопросы, складывается ощущение, что они смирились с той или иной ситуацией. Это значит, что руководство администрации не интересуется насущными проблемами жителей. Так не пойдет. Обратная связь, открытый диалог с населением должен быть налажен, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов еще раз указал на проблему отсутствия грейдирования на ряде дорог муниципалитета. Глава Крыма поручил руководству администрации оперативно завершить процесс паспортизации и приступить к работам. В ближайшие дни необходимо опубликовать соответствующий план-график, чтобы у феодосийцев было понимание, когда и какие улицы будут приведены в надлежащий порядок.

Особое внимание Глава республики уделил дороге, ведущей в село Узловое городского округа Феодосия.

Нужно проработать детали совместно с ГУП РК «Крымавтодор» и заместителем Председателя Совета министров Республики Крым Анной Владимировной Анюхиной. Просчитайте буквально все: есть ли варианты организации прямого выезда из села на трассу «Таврида», как упростить автомобилистам логистику, где люди переходят дорогу, нужно ли организовать освещение, – дал задание Глава Крыма.

В то же время Сергей Аксёнов распорядился в течение двух недель грейдировать две ведущие в село дороги протяженностью 1,8 и 5 километров.

Также поднимался вопрос потенциальной газификации Узлового – Глава республики поручил произвести нужные расчеты. При этом перед ГУП РК «Крымэнерго» поставлена задача исправить в селе ситуацию, связанную со скачками и перепадами напряжения.

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В феодосийском МБОУ «Школа № 17», где обучается почти 1 тыс. детей, Сергей Аксёнов поручил организовать футбольное поле и спортивные площадки с учетом большой площади пришкольной территории, а также сделать полосу препятствий для занятий начальной военной подготовкой. В актовый зал требуется закупить большой экран.

Посещая ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум», Глава Крыма отметил неудовлетворительное состояние актового зала и необходимость привести его в надлежащий порядок. Планируется выделить техникуму на работы порядка 32 млн рублей.

Объезжая городской округ, Сергей Аксёнов отметил, что приоритетом при проведении благоустройства дворов многоквартирных домов остается ремонт внутри- и междворовых проездов, тротуаров, а также организация уличного освещения в максимальном объеме.

Должно быть сделано все, что не требует больших финансовых вложений: уборка, обрезка сухостоя, посадка деревьев, очистка контейнерных площадок. Речь о комфорте повседневной жизни граждан. Все это в руках администраций муниципалитетов. Объективных причин, мешающих это выполнить, просто нет, – отмечает Глава республики.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров, глава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко, глава муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым – председатель Феодосийского городского совета Иван Козырев.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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