График каникул на 2026/2027 учебный год — Минпросвещения РФ

Регионам России направлены рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться. Ребятам важно не переутомляться, чтобы сохранять учебную активность на протяжении всего учебного года, — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года. Рекомендуется провести осенние каникулы в период с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние– с 27 марта по 4 апреля, летние– с 27 мая по 31 августа. Кроме того, для первоклассников предлагаются дополнительные каникулы – с 15 по 21 февраля 2027 года.

Ранее Минтруд России представил календарь праздничных и выходных дней на 2027 год. Согласно проекту постановления, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

источник: РИА Новости Крым

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