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График работы медицинских учреждений Севастополя на майские праздники
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

График работы медицинских учреждений Севастополя на майские праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:25 29.04.2021

Выходные на майские праздники в Севастополе, как и во всей стране, продлятся с 1 по 10 мая включительно.

В эти дни учреждения здравоохранения будут работать по отдельному графику, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Поликлиники и женские консультации городской больницы № 1:

  • 1, 2, 9, 10 мая – праздничные и выходные дни;
  • 3 и 8 мая – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00;
  • 4, 5, 6, 7 мая – рабочие дни.

Взрослая и детская поликлиника, а также врачебные амбулатории городской больницы № 4:

  • 1, 2, 9, 10 мая – праздничные и выходные дни;
  • 3, 4, 5, 6, 7 мая – в дежурном режиме с 09:00 до 15:00;
  • 8 мая –  по субботнему графику.

Фельдшерско-акушерские пункты городской больницы № 4 работают 4, 5, 6, 7 мая с 9 до 13 часов, 8 мая – по субботнему графику.

Детские поликлиники городской больницы № 5:

  • 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая – выходные и праздничные дни;
  • 4, 5, 6, 7 мая – рабочие дни.

Взрослая поликлиника городской больницы № 9 в Балаклаве:

  • 1, 2, 9 мая – праздничные дни;
  • 3, 4, 5, 6, 7, 10 мая – в дежурном режиме с 08:00 до 12:00;
  • 8 мая –  по субботнему графику.

Детская поликлиника городской больницы № 9 в Балаклаве:

  • 1, 2, 9 мая – праздничные дни;
  • 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мая – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.

Женская консультация в Балаклаве работает 4, 5, 6 и 7 мая в дежурном режиме.

Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Инкермане:

  • 1, 2, 9 мая – выходные и праздничные дни;
  • 3, 4, 5, 6, 7, 10 мая – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;
  • 8 мая – по субботнему графику.

Стоматологическое отделение в Инкермане работает 3, 4, 5, 6 и 7 мая в дежурном режиме с 08:00 до 13:00.

Врачебная амбулатория села Орлиное работает 3, 4, 5, 6, 7, 10 мая в дежурном режиме с 08:00 до 14:00, врачебная амбулатория села Терновка – в те же дни с 8:00 до 11:00. 8 мая амбулатории работают по субботнему графику.

Стоматологическая поликлиника № 1 и детская стоматологическая поликлиника:

  • 1, 2, 9, 10 мая – праздничные и выходные дни;
  • 3 и 8 мая – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;
  • 4, 5, 6, 7 мая – рабочие дни с 08:00 до 20:00.

Отделения кожно-венерологического диспансера:

  • 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая – выходные и праздничные дни;
  • 4, 5, 6, 7 мая – в дежурном режиме с 07:00 до 14:00.

Поликлиника психиатрической больницы:

  • 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 мая — праздничные и выходные дни;
  • 4, 7 мая – в дежурном режиме с 08:00 до 15:00.

Поликлиника онкологического диспансера:

  • 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая – выходные и праздничные дни;
  • 4, 5, 6, 7 мая – рабочие дни.

Детский центр медицинской реабилитации:

  • 1, 2, 3, 8, 9, 10 мая – выходные и праздничные дни;
  • 4, 5, 6, 7 мая – рабочие дни.

Травматологическое отделение городской больницы № 1 и приёмное отделение городской больницы 5 работают круглосуточно.

График работы медицинских учреждений Севастополя на майские праздники

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