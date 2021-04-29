График работы медицинских учреждений Севастополя на майские праздники

Выходные на майские праздники в Севастополе, как и во всей стране, продлятся с 1 по 10 мая включительно.

В эти дни учреждения здравоохранения будут работать по отдельному графику, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Поликлиники и женские консультации городской больницы № 1:

1, 2, 9, 10 мая – праздничные и выходные дни;

3 и 8 мая – в дежурном режиме с 09:00 до 14:00;

4, 5, 6, 7 мая – рабочие дни.

Взрослая и детская поликлиника, а также врачебные амбулатории городской больницы № 4:

1, 2, 9, 10 мая – праздничные и выходные дни;

3, 4, 5, 6, 7 мая – в дежурном режиме с 09:00 до 15:00;

8 мая – по субботнему графику.

Фельдшерско-акушерские пункты городской больницы № 4 работают 4, 5, 6, 7 мая с 9 до 13 часов, 8 мая – по субботнему графику.

Детские поликлиники городской больницы № 5:

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая – выходные и праздничные дни;

4, 5, 6, 7 мая – рабочие дни.

Взрослая поликлиника городской больницы № 9 в Балаклаве:

1, 2, 9 мая – праздничные дни;

3, 4, 5, 6, 7, 10 мая – в дежурном режиме с 08:00 до 12:00;

8 мая – по субботнему графику.

Детская поликлиника городской больницы № 9 в Балаклаве:

1, 2, 9 мая – праздничные дни;

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мая – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00.

Женская консультация в Балаклаве работает 4, 5, 6 и 7 мая в дежурном режиме.

Взрослая и детская поликлиники городской больницы № 9 в Инкермане:

1, 2, 9 мая – выходные и праздничные дни;

3, 4, 5, 6, 7, 10 мая – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;

8 мая – по субботнему графику.

Стоматологическое отделение в Инкермане работает 3, 4, 5, 6 и 7 мая в дежурном режиме с 08:00 до 13:00.

Врачебная амбулатория села Орлиное работает 3, 4, 5, 6, 7, 10 мая в дежурном режиме с 08:00 до 14:00, врачебная амбулатория села Терновка – в те же дни с 8:00 до 11:00. 8 мая амбулатории работают по субботнему графику.

Стоматологическая поликлиника № 1 и детская стоматологическая поликлиника:

1, 2, 9, 10 мая – праздничные и выходные дни;

3 и 8 мая – в дежурном режиме с 08:00 до 14:00;

4, 5, 6, 7 мая – рабочие дни с 08:00 до 20:00.

Отделения кожно-венерологического диспансера:

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая – выходные и праздничные дни;

4, 5, 6, 7 мая – в дежурном режиме с 07:00 до 14:00.

Поликлиника психиатрической больницы:

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 мая — праздничные и выходные дни;

4, 7 мая – в дежурном режиме с 08:00 до 15:00.

Поликлиника онкологического диспансера:

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая – выходные и праздничные дни;

4, 5, 6, 7 мая – рабочие дни.

Детский центр медицинской реабилитации:

1, 2, 3, 8, 9, 10 мая – выходные и праздничные дни;

4, 5, 6, 7 мая – рабочие дни.

Травматологическое отделение городской больницы № 1 и приёмное отделение городской больницы 5 работают круглосуточно.