График работы общественного транспорта в Севастополе в день Крещения Господня

В Севастополе в праздник Крещения Господня пройдут традиционные купания. Распоряжением губернатора Михаила Развожаева утвержден перечень специально отведенных для этого мест, в которых с утра до вечера будет организовано дежурство спасателей, медицинского персонала, органов правопорядка.

Купели в период празднования Крещения будут организованы в следующих местах, и, соответственно, к ним можно будет добраться следующими видами транспорта:

1. Пляж бухты Карантинной на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». Ближайший остановочный пункт — «Херсонес Таврический», через который проходит маршрут движения автобуса № 22.

2. Пляж «Омега». Ближайший остановочный пункт — «Пляж Омега», через который проходят маршруты движения автобусов № 4, 10а, 14, 16, 23, 34, 77, 79, 95, 105, 107, 109,110, 112, троллейбусов № 4, 10, 10к, 14, 19, 76.

3. Пляж «Городской» в Балаклаве. Ближайший остановочный пункт — «Пл. 1-го Мая», через который проходят маршруты движения автобусов № 8, 9, 27, 34, 35, 94, 126, 129, 182.

4. Пляж «Мыс Хрустальный». Ближайший остановочный пункт — «Площадь Лазарева», через который проходят пути следования автобусных маршрутов № 1, 4, 12, 13, 16, 22, 29, 30, 31, 71, 77, 84, 92, 94, 109, 110, 112, 113, а также троллейбусных маршрутов № 1, 3, 5, 7, 9, 10, 10к, 12.

5. Район яхт-клуба в бухте Казачьей. Ближайший остановочный пункт — «Улица Военных Строителей», через который проходят пути следования автобусных маршрутов № 77, 102, 105, 195.

6. Район причала «Радиогорка». Ближайший остановочный пункт — «Радиогорка», через который проходят пути следования автобусных маршрутов № 55, 56.

7. Набережная гарнизонного пляжа в Каче. Ближайший остановочный пункт — «Кача», через который проходят пути следования автобусных маршрутов № 36, 137.

Департамент транспорта информирует: в связи с проведением праздничных мероприятий будет ограничено движение транспорта по ул. Древней от перекрестка с ул. Ерошенко и ул. Дмитрия Ульянова до музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 06:00 до 19:00 19 января. Ограничения не коснутся общественного транспорта и автомобилей сотрудников музея-заповедника.

Автобусный маршрут № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес» 19 января начнет работу на час раньше. Перевозки по маршруту будут осуществляться с 6:00 до 21:00 с интервалом 10-15 мин.

Актуальное расписание движения общественного транспорта Севастополя размещено на сайте Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя в разделе «Городской транспорт»: https://sevdortrans.ru/ .

Источник: пресс-служба Правительства Севастополя