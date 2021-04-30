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График работы органов соцзащиты Севастополя в майские праздники

График работы органов соцзащиты Севастополя в майские праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:22 30.04.2021

Районные управления труда и соцзащиты населения Севастополя в период майских праздников работают в следующем режиме:

  • С 1 по 3 мая и  с  8 по 10 мая — выходные;
  • 4, 5, 6, 7 мая — рабочие дни (прием будет осуществляться только по электронной записи через сайт ведомства — http://dszn.sev.gov.ru/ ).

Получить консультацию специалистов органов соцзащиты можно по телефонам:

  • Гагаринский район: по вопросам льгот — 42-29-54, по вопросам пособий — 41-68-87, 42-22-56
  • Балаклавский район: по вопросам льгот — 63-22-46, по вопросам пособий — 63-12-69
  • Ленинский район: по вопросам льгот — 54-71-43, по вопросам пособий — 54-17-87, 54-67-50
  • Нахимовский район (Корабельная сторона): по вопросам льгот — 48-68-55, по вопросам пособий — 49-27-79
  • Нахимовский район (Северная сторона): по вопросам льгот — 71-71-60, по вопросам пособий — 71-70-74
  • Дополнительные номера для консультирования:  53-40-00, 53-40-45.

График работы органов соцзащиты Севастополя в майские праздники

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