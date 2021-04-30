График работы органов соцзащиты Севастополя в майские праздники

Районные управления труда и соцзащиты населения Севастополя в период майских праздников работают в следующем режиме:
- С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — выходные;
- 4, 5, 6, 7 мая — рабочие дни (прием будет осуществляться только по электронной записи через сайт ведомства —
http://dszn.sev.gov.ru/).
Получить консультацию специалистов органов соцзащиты можно по телефонам:
- Гагаринский район: по вопросам льгот — 42-29-54, по вопросам пособий — 41-68-87, 42-22-56
- Балаклавский район: по вопросам льгот — 63-22-46, по вопросам пособий — 63-12-69
- Ленинский район: по вопросам льгот — 54-71-43, по вопросам пособий — 54-17-87, 54-67-50
- Нахимовский район (Корабельная сторона): по вопросам льгот — 48-68-55, по вопросам пособий — 49-27-79
- Нахимовский район (Северная сторона): по вопросам льгот — 71-71-60, по вопросам пособий — 71-70-74
- Дополнительные номера для консультирования: 53-40-00, 53-40-45.
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