График работы органов соцзащиты Севастополя в майские праздники

Районные управления труда и соцзащиты населения Севастополя в период майских праздников работают в следующем режиме:

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — выходные;

4, 5, 6, 7 мая — рабочие дни (прием будет осуществляться только по электронной записи через сайт ведомства — http://dszn.sev.gov.ru/

Получить консультацию специалистов органов соцзащиты можно по телефонам: